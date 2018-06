Potins Russia 2018

Egypte : Salah

toujours au repos



Arrivés avant-hier à Grozny, les hommes d’Hector Cooper se sont entraînés mais sans leur star Mohamed Salah. Toujours pas apte à participer aux séances collectives, le virevoltant ailier (25 ans) de Liverpool range son frein et joue donc au spectateur, en attendant de se remettre d’une blessure à une épaule contractée lors de la finale de Ligue des champions perdue (1-3) face à l’ogre madrilène, le 26 mai dernier. Pour rappel, les Pharaons débuteront contre l’Uruguay, vendredi.



Mexique : Marquez

a failli la rater



A 39 ans, l’ancien du barca, Rafael Marquez, va participer à sa 5ème Coupe du monde. Une véritable surprise pour celui qui a été l’été dernier, trompé dans une affaire de blanchiment d’argent. L’Agence du département du Trésor américain le soupçonne d’avoir joué un rôle de prête-nom pour « El Tio », un présumé trafiquant de drogue, père de l’une de ses filles. En conséquence, le défenseur n’avait plus le droit de se rendre aux Etats-Unis, là où est basé le camp d’entraînement du…Mexique. Malgré des réserves émises par le président de la fédération mexicaine et des sponsors, Marquez sera bel est bien de la partie, après s’être entretenu à part, avec l’accord de son sélectionneur.



Argentine : Enzo

Perez supplée Lanzini



Afin de pallier le forfait du milieu de terrain argentin de West Ham, Manuel Lanzini, qui s’est rompu un ligament du genou droit, Jorgé Sampaoli a décidé de rappeler Enzo Perez qui figurait parmi les réservistes. Déjà présent lors du dernier Mondial en 2014, le milieu de terrain de River Plate devrait rejoindre ses coéquipiers en Russie où la délégation argentine a atterri hier soir.



Pologne : Lueur

d’espoir pour Glik



Un temps annoncé forfait pour la Coupe du monde à cause d’une blessure à l’épaule, par le président de la fédération polonaise, Kamil Glik pourrait en fin de compte s’envoler pour la Russie, après consultation d’un médecin spécialisé à Nice. Ainsi, le Monégasque pourrait être titularisé le 28 juin contre le Japon. En tout cas, il figure bien sur la liste des 23 transmise à la FIFA.



Devenir sélectionneur



C’est en substance ce que propose la FIFA aux mordus de football à travers son jeu en ligne, FIFA WORLD CUP FANTASY. Hébergé sur l’adresse Web « fantasy.fifa.com » et décliné également en application, il vous offre un budget de 100 millions d’euros afin de créer un groupe de 15 joueurs. S’ensuit une compétition avec d’autres internautes pour gagner, des Kia Sportage flambants neuves, un téléviseur Hisense et des brassards de capitaine signés par les équipes en lice en Russie.



La stat vintage:



Main de Dieu. Contre l’Angleterre en 1986, l’éternel génie, Diégo Maradona a tenté 7 tirs : 6 du pied gauche et 1…de la main. Il a été sanctionné à 7 reprises pour des mains en Coupe du monde, un record depuis 1966.