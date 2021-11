Polémique sur l’indisponibilité d’En-Nessyri: Trois mois, décrètent les Espagnols

Judo

La capitale sénégalaise Dakar abrite ce week-end son Open international de Judo, qui connaîtra la participation de judokas de plusieurs pays dont le Maroc. Dirigée par Khaled Kahlawi, membre du bureau directeur et responsable des sélections nationales, l'équipe du Maroc est composée de Aziza Shakir (48 kg), Lamia El Dinary (57 kg), Sophia Belattar (70 kg), Zakaria Lamalem (60 kg), Hassan Doukkali (73 kg), Hamza Al-Abdlawi (90 kg).



Les judokas marocains seront encadrés à l'Open de Dakar par les entraîneurs Hanan Karumi et Ayoub Suhaita. Cette compétition, qui va se dérouler au Complexe sportif Marius Ndiaye de Dakar, compte pour le classement mondial.

Elle verra la participation de plus de 100 judokas venus de 17 pays africains, ainsi que de l'Angleterre et de l'Irlande.





Golf

L'équipe de la golfeuse marocaine, Maha Hadioui, a fini en tête du classement de l'"Aramco Team Championship Series", qui se déroule au Royal Greens Golf Club en Arabie Saoudite, à l'issue de la première journée.



L'équipe, qui comprend aux côtés de Maha Hadioui, l'Anglaise Georgia Hull et l'Indien Diksha Daghar, ainsi que le président du Conseil d'administration de Saudi Golf et de la Fédération locale de la discipline, Yasser Al-Rumayyan, a brillé lors de cette journée en finissant avec un score de 19 coups sous le par. L'équipe de l'Espagnole Carlota Seganda, qui comprend sa compatriote Harang Lee, l'Allemande Leticia Ras-Anderica et Lee Seung Soo, a terminé deuxième (18 sous le par).



La troisième place a été décrochée par l'équipe de l'Américaine Lindsey Weaver, la Belge Manon de Roy et l'Anglaise Eleanor, avec un score de 17 coups sous le par.