Pogba "s'amuse" avec Solskjaer

Le milieu Paul Pogba a dit "s'amuser" depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, après la victoire des Red Devils sur Tottenham (1-0), dimanche lors de la 22e journée de Premier League.

"Je dirais que je m'amuse. J'apprécie jouer au football. C'était difficile avec notre ancien système. (...) Défendre n'est pas ma partie préférée. (Maintenant) Avec l'équipe, on se comprend et on attaque", a déclaré le champion du monde, interrogé au micro de Sky Sports sur les principaux changements depuis le départ de l'ancien entraîneur José Mourinho mi-décembre, avec qui le joueur entretenait une relation tendue.

"Le (nouveau) manager me dit d'aller dans la surface. On ne peut pas marquer de buts si on ne va pas dans la surface. On joue, on a la confiance du manager, des coéquipiers. Ça rend les choses plus faciles", a continué le Français, auteur de la passe décisive pour Marcus Rashford peu avant la pause.

"Je peux tirer et passer. C'est ce que je fais depuis que le manager (Solskjaer) est là. Je sais que j'ai de la sécurité derrière moi (avec Matic et Herrera dans des rôles plus défensifs)", a-t-il insisté, alors que les Red Devils ont remporté dimanche un sixième match consécutif depuis l'arrivée du technicien norvégien le 19 décembre.

"On est encore loin, mais on veut retrouver la tête. C'est là qu'on devrait être", a toutefois reconnu Pogba, alors que MU est toujours à six longueurs des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

"C'était très important, un gros test", a-t-il commenté sur la performance du jour. "Nous voulions continuer sur notre série de victoires. Nous sommes fiers de la performance de l'équipe. (...) On savait aussi qu'on pouvait leur faire mal comme ça en contre-attaque."

"On l'encourage à aller devant. On l'encourage à revenir mais quand on a les qualités de Paul... Paul est l'un des meilleurs milieux du monde quand il va vers l'avant", a réagi Ole Gunnar Solskjaer à l'issue de la rencontre.