Plus de 20.000 visiteurs au Musée de la Sirah Annabaouia et de la civilisation islamique

L'exposition et le Musée international de la Sirah Annabaouia et de la civilisation islamique, qu'abrite actuellement le siège de l’Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat, ont accueilli, dimanche, plus de 20.000 visiteurs.



Depuis son inauguration officielle, le 17 novembre 2022, par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, le Musée de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique enregistre une affluence accrue du public désireux de découvrir les différents pavillons et sections de l'exposition, qui présentent la Sîrah Annabaouia et mettent en exergue les divers aspects de la vie du Prophète, de ses compagnons et des membres de sa famille, à travers des moyens qui interpellent l'esprit et la conscience, a indiqué l’ICESCO dans un communiqué.



Organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette exposition est très prisée par les visiteurs de différents âges qui apprécient la présentation et les explications détaillées sur la vie du Prophète, en ayant recours aux dernières technologies, a fait savoir le communiqué, notant que les visiteurs ont été profondément marqués et emportés, à première vue, dans un voyage dans le temps.



Cette exposition, qui constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas, vise à mettre en exergue le message de l’Islam incarnant la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, et fondé sur le Saint Coran, la Sunna du prophète et l’histoire islamique rayonnante, précise la même source. L'exposition est ouverte gratuitement au grand public, du mardi au dimanche, de 10h à 17h.



L'exposition et le Musée de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique contient des maquettes qui fournissent une description visuelle du chemin de migration du prophète, de Makkah Al-Mukarramah à Médine, les sites les plus importants qu'il a traversés et les événements qui ont accompagné sa migration.



Le Musée comporte également un modèle de la Kaaba et de Médine incarnant l’environnement naturel bâti à l’époque du Prophète, outre un aperçu sur les faits marquant de la construction et l’évolution d’Al-Masjid al-Ḥarâm et Al Masjid al-Nabawi.



L'exposition comprend, par ailleurs, des moyens d'affichage sophistiqués et modernes pour présenter des faits et des informations liés à la Sunna du Prophète, sa biographie, ainsi que les sciences et connaissances y afférentes, à travers une référence scientifique éminente, et une diffusion innovante en matière de programmation, de structuration, de tabulation et de classification, par le biais de multiples méthodes de présentation modernes.