Plus de 153.000 affaires traitées par les tribunaux de la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Meknès en 2024

Les différents tribunaux de la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Meknès ont traité un total de 153.818 au cours de l'année 2024, a indiqué le premier président de cette juridiction, Mohamed Daoui.



Près de 146.621 affaires ont été portées devant les différentes juridictions de ce tribunal, contre 199.813 en 2023, soit une baisse de 26,62%, a souligné M. Daoui lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2025 au niveau de cette circonscription judiciaire qui comprend, outre la Cour d'appel de Meknès, les deux tribunaux de première instance de Meknès et d'Azrou et le juge résident des centres d’El Hajeb, Zerhoun et Ifrane.



Il a ajouté que 80,26% des affaires ont été traitées sur les 191.575 instruites au cours de la même année, tandis que le reliquat des affaires s’élève à 37.757 à la fin de 2024, contre 44.954 à la fin de l’année 2023, soit une baisse de 16,01%.



Concernant la répartition des affaires en cours d’instruction au niveau des tribunaux de cette circonscription judiciaire, M. Daoui a enregistré une augmentation des affaires répressives, qui ont constitué 57,96% du total, soit 111.028 affaires, alors que celles civiles ont constitué 42,04%, avec un total de 80.547 affaires.



Au niveau de la Cour d'appel de Meknès, le responsable judiciaire a indiqué que 16.102 affaires ont été enregistrées au cours de l'année 2024 devant cette juridiction et 16.478 ont été jugées.



Le premier président de la Cour d'appel de Meknès a appelé tous les acteurs du monde de la justice, notamment les magistrats, les cadres administratifs, les avocats et tous les auxiliaires de la justice, à faire preuve de sérieux en contribuant à assurer l’efficacité judiciaire, consolider la confiance des justiciables dans le système judiciaire et renforcer l’éthique et l’attachement aux valeurs professionnelles.



De son côté, le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Meknès, Bouziane Fahmi, a passé en revue les activités du ministère public durant l'année 2024, soulignant que 757 plaintes ont été enregistrées durant cette année, dont 739 ont été traitées, soit un taux de 97,62%, et 18 plaintes sont en cours d'instruction par la police judiciaire.



M. Fahmi a relevé que 3.457 procès-verbaux ont été enregistrés au cours de l'année 2024, y compris le reliquat de l'année 2023, dont 3.449 procès-verbaux ont été traités, soit un taux de 99,77%.



Il a ajouté que le pouvoir judiciaire constitue un maillon essentiel de la consolidation de l'Etat de droit et un levier important pour l'attractivité des investissements et le développement durable, précisant que les résultats positifs obtenus par le ministère public sont le fruit des efforts de tous les acteurs du monde de la justice.



La cérémonie d'ouverture de la nouvelle année judiciaire s'est tenue en présence notamment du gouverneur de la préfecture de Meknès, du président du conseil régional de Fès-Meknès, des gouverneurs d'Ifrane et d’El Hajeb, de membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du directeur des ressources humaines au ministère de la Justice.



A l'issue de cette cérémonie, une visite a été effectuée au stand organisé à l'occasion des journées portes ouvertes de la Cour d'appel de Meknès, qui regroupe notamment les services numériques fournis par le tribunal.