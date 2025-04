Apprendre autrement ou quand la révolution EdTech s’invite chez les enfants africains

A l’heure où les supports numériques s'invitent dès le plus jeune âge dans le quotidien des enfants africains, plusieurs initiatives émergent pour transformer les écrans des smartphones et des tablettes en leviers cognitifs et d’apprentissage.



En Afrique, cette dynamique prend une ampleur particulière par le biais de startups qui misent sur les nouvelles technologies pour répondre aux défis du continent en matière d’éducation.



Ainsi, dans un contexte marqué par l’inégalité d’accès à une éducation de qualité, ces jeunes entreprises proposent des outils numériques adaptés aux réalités du continent afin de faire du numérique un moyen de développement des capacités cognitives des générations montantes.



S’activant dans ce domaine, la startup marocaine "Mobdie" incarne justement cette volonté d’innover pour et avec les enfants, en mettant au point des "Mobdie Box", coffrets éducatifs conçus pour l’initiation aux bases du digital, de la programmation ou encore de l’intelligence artificielle.



"Nos box sont conçues pour rendre la technologie accessible et ludique pour les enfants, qui peuvent, par exemple, construire un robot, programmer des actions simples ou explorer les bases de l’intelligence artificielle", explique à la MAP Mohammed Slaoui, cofondateur de "Mobdie".



Rencontré en marge du Salon GITEX Africa 2025, tenu du 14 au 16 avril à Marrakech, le jeune entrepreneur marocain précise que l’idée est de développer des compétences pratiques tout en stimulant la curiosité naturelle des enfants. Ainsi, chaque box est accompagnée d’un guide illustré et de tutoriels vidéo.



Cette approche basée sur le concept de l'apprentissage par l'action, "learning by doing", séduit de plus en plus de parents, mais aussi des éducateurs cherchant à renouveler leurs pratiques pédagogiques à l’aide d’outils concrets, ajoute-t-il.



Même son de cloche chez la start-up nigériane "eLimu", également présente au GITEX Africa 2025 de Marrakech, qui a développé une plateforme numérique interactive, disponible sur ordinateur, tablette ou smartphone, s’adressant principalement aux enfants de 4 à 8 ans.



"Nous utilisons la gamification pour stimuler l’engagement des enfants et favoriser une répétition positive des compétences à acquérir", explique Bridget Iyere, responsable produit et opérations chez eLimu, précisant que chaque leçon est conçue pour captiver l’attention tout en consolidant les acquis.



L’application intègre des éléments graphiques animés, des mini-jeux, des quiz interactifs, ainsi que des systèmes de récompenses virtuelles qui motivent les enfants à progresser. Les résultats sont suivis en temps réel, permettant aux parents et aux enseignants de mesurer les performances, d’identifier les difficultés et de personnaliser l’accompagnement, précise-t-elle.



eLimu entend ainsi répondre à un double défi, améliorer l'accès à une éducation de qualité, notamment dans les zones rurales, tout en créant une expérience numérique attractive, en phase avec les usages des nouvelles générations, selon ses initiateurs.



Invité dans le cadre du GITEX par le Digital Lab, une plateforme de développement de solutions numériques axées sur le secteur pédagogique, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), le fondateur de la solution numérique New Leaders Academy, Ayoub El Mourabitine, a souligné, quant à lui, l’importance d’une approche technologique adaptée à l’apprentissage des enfants, notamment en milieu préscolaire.



A travers des supports interactifs, les enfants peuvent apprendre en s’amusant, notamment via des modules sur les animaux, mêlant sons, images et simulations pédagogiques, a-t-il fait remarquer.



D’autre part, M. El Mourabitine a mis en avant l’implication de New Leaders Academy dans une initiative portée par le Digital Lab, qui vise, à travers un processus de sélection rigoureux, à retenir une quarantaine de start-up marocaines pour expérimenter leurs solutions dans des établissements publics.

"Ce partenariat public-privé vise à tester l’impact réel des innovations sur le terrain, avant une éventuelle généralisation à l’échelle nationale", a-t-il soutenu.



Portées par une jeunesse entreprenante et des partenariats publics-privés ambitieux, les innovations numériques en matière d’éducation en Afrique sont en phase de devenir une réalité palpable traçant les contours d’un avenir prometteur où apprendre autrement n’est désormais plus un luxe, une nécessité !



Par: El Hassan Benyahia (MAP)