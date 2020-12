Pluie de buts à Safi

L’ OCS s'est offert samedi soir une large victoire (4-3) à domicile face au DHJ grâce à un super hat-trick de Salaheddine Benyachou, lors d'un match très animé comptant pour la 1è journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Les Safiots ont pris de court les visiteurs grâce à un Salaheddine en forme olympique qui a signé un hat-trick (8è, 11è, 15è). Sur une superbe frappe, Mohamed El Jaaouani a réduit le score (23è) pour les Jdidis qui concèdent un quatrième but de Salaheddine à six minutes de la pause.



Lors d'une seconde période très serrée, Mehdi Karnass a signé un doublé (55è, 89è) pour le club d'El Jadida qui aurait pu arracher le nul dans les derniers souffles de la rencontre. Plus tôt dans la journée, la Renaissance de Berkane s'est imposée face à la Renaissance Zemamra (0-2) au stade El Bachir de Mohammédia, alors que le Rapide Oued Zem et le Mouloudia Oujda se sont neutralisés à Khouribga (1-1).



Les réalisations des Berkanis ont été signées par Mohcine Yajour (33è) et Hamada Laâchir (34è). Quant au match ayant opposé au complexe OCP à Khouribga le RCOZ au MCO, il s’est soldé comme précité sur une issue de parité. Le MCO, qui s'est engagé en octobre avec l'ex-international marocain Abdeslam Ouadou, a ouvert le score à la faveur d'un beau tir d'Ismail Khafi à la 26è minute.



Au retour des vestiaires, les hommes de Youssef Fertout ont pu revenir au score par le biais de Hicham Marchad (77è) empêchant Ouadou de signer sa première victoire en tant qu'entraîneur. Vendredi, l'AS FAR s'est fait surprendre face au promu, le MAS, qui s'est offert sa première victoire en Botola Pro D1 (2-1), match disputé au stade Hassan II à Fès. De retour parmi l'élite, le MAS réalise une excellente entame du championnat en décrochant une victoire face à un des cadors de la première division, l'AS FAR qui trébuche pour son entrée en lice. A la 37è minute de jeu, le gardien du club militaire Ayoub Lakrad a offert au MAS le premier but de la rencontre après une grossière erreur. Voulant intercepter le ballon, le portier a raté son contrôle et concède un but contre son camp.



En seconde période, les hommes d'Abderrahim Taleb ont pris les choses en main pour essayer de renverser la vapeur mais se sont fait surprendre par un deuxième but des Fassis signé Alaeddine Ajaraie (70è).



A dix minute de la fin, les Militaires ont réduit le score par le biais de Reda Selim (81è) qui a transformé un penalty obtenu par le virevoltant Zakaria Fati, mais le but n'a pas empêché la défaite du club de la capitale. La prouesse du MAS vient s'ajouter à celle réalisée, plus tôt dans la journée, par l'autre promu, le Chabab de Mohammédia, qui s'est imposé face au Moghreb de Tétouan (0- 2) au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.



Les deux équipes ont entamé la rencontre sans prendre de risques, menant des attaques timides dans les deux sens qui ne représentaient aucun danger pour les deux gardiens. Les joueurs de la Colombe blanche auraient pu sortir gagnants lors de la première période après un face-à-face de Mustapha El Yousfi avec le gardien adverse à la 41è minute, en riposte à quelques tentatives menées par le nouveau joueur du SCCM Mohamed El Mourabit. Au retour des vestiaires, le même scénario de la 1è mi-temps se répétait au fil des minutes avant que Salah Eddine Icharane n'ouvre le score (80è) après une belle combinaison des Rouge et Noir.



A trois minutes de la fin de la rencontre, son coéquipier Ismail Moutaraji a doublé la mise pour le club de Mohammédia en transformant un penalty (87è). Dimanche, le tenant du titre, le Raja de Casablanca, devait entamera la saison en se déplaçant chez le FUS de Rabat, tandis que le dauphin, le Wydad de Casablanca devait recevoir le Youssoufia de Berrechid. De son côté, l'Ittihad de Tanger devait défier à Agadir le Hassania.