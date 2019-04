Pluie de buts à Khouribga

Dans un derby phosphatier et pour le compte de la 26ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, l’Olympique Club de Khouribga a croisé le fer, samedi après-midi, au Complexe OCP, avec l’Olympic Club de Safi. Le match qui a tenu toutes ses promesses, s’est soldé par un match nul, quatre buts partout.

Les locaux n'ont pas attendu longtemps pour ouvrir le score. En effet, après trois minutes de jeu, Hajhouj a surpris tout le monde en marquant le premier but. Ce but a chamboulé les cartes du coach Hicham Dmii et déstabilisé le onze mesfioui devenu prenable. Ainsi, l’OCK accentue la pression sur son adversaire qui encaisse un deuxième but, signé par le même joueur, Hajhouj (22’). Il a fallu attendre la 35’ pour que le club safiot se rebiffe, attaque en force. Ainsi, El Morabit pénètre dans la surface de réparation, accule la défense à commettre une bourde qui profite à Koffi Boua qui bat imparablement Lahouasli. Les Khouribguis se cantonnent en défense et laissent les hommes de Dmii prendre l’initiative, erreur monumentale, puisque ces derniers égalisent à la 44’ par le biais de Koffi.

En seconde période, les locaux se portent à l’attaque et réussissent à inscrire le troisième but par Hajhouj (57’). Mais, une minute après, Sabbar remet les pendules à l’heure.

Trois minutes après l’égalisation, Hajhouj, l’homme du match, aurait pu faire mouche si ce n’était le poteau qui a suppléé le gardien Majid. A la 77’, le maestro incontestable de l’OCK, Mouaatani, s’infiltre en pleine surface de réparation et sert Hachadi en position idéale, ce dernier ne laisse aucune chance au portier Majid qu’il envoie chercher le cuir du fond des filets pour la quatrième fois.

Au moment où tout le monde pensait que le match allait se terminer par la victoire des poulains de Taoussi, Kamal Ait El Hajj, anéantit le rêve khouribgui d’un tir puissant, et égalise pour les siens (90’).

Suite à ce résultat, l’Olympique Club de Khouribga compte 32 points au compteur, tandis que l’OCS en a 36.