Pleins feux sur les préparatifs du Maroc pour la Coupe du monde 2030

Des dizaines de voitures de sport de luxe ont regagné, mercredi, le port de Tanger ville, dans le cadre du rallye des Marocains du monde "Go to Morocco 2030 ", visant à mettre en lumière les préparatifs du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde 2030.



Initié par un groupe de jeunes Marocains résidant à l'étranger (MRE), ce rallye a pris son départ depuis Bruxelles (Belgique) à destination de Marrakech, passant par plusieurs villes marocaines, telles que Tanger, Tétouan, Rabat, Mohammedia et Casablanca.



Cet événement sportif et culturel, qui coïncide avec le lancement de l'opération "Marhaba 2024" pour l'accueil les MRE, vise à mettre en avant les préparatifs en cours au Maroc pour accueillir la Coupe du monde 2030 et à présenter le Royaume en tant que destination idéale pour le tourisme sportif.



Le rallye tire sa symbolique du fait qu’il relie le nord au sud de la Méditerranée, et ce en droite ligne avec l’organisation conjointe de la Coupe du monde par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.



Dans une déclaration à la presse, Ilyass Chami, membre du comité d’organisation, a souligné que cette première édition du rallye, qui se déroule du 5 au 10 juin, est une occasion pour renforcer les liens qui unissent les MRE à leur mère-patrie, et promouvoir le Maroc comme destination de choix pour le tourisme sportif et culturel.



Il a fait savoir que les organisateurs espèrent que cette manifestation, qui inclura les provinces du Sud du Royaume à partir de la prochaine édition, deviendra un événement annuel attirant de plus en plus de visiteurs pour découvrir les expériences uniques offertes par le Maroc.



Au cours du rallye, les participants s’arrêteront dans plusieurs villes, pour s’informer davantage au sujet des grands projets en cours de réalisation en prévision de la Coupe du monde 2030, notamment à travers la visite des nouvelles infrastructures sportives et des stades en cours de construction.