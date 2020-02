Plaidoyer pour un modèle de démocratie participative et inclusive

La conférence organisée à la Chambre des représentants sous le thème «La démocratie participative entre contraintes de la réalité et perspectives de développement» débouche sur d’importantes recommandations



Les participants à la conférence organisée, mardi à Rabat, par la commission des pétitions relevant de la Chambre des représentants, ont souligné la nécessité de définir le concept de la démocratie participative afin de formuler un modèle marocain intégrant toutes les catégories de la société.

Dans leurs recommandations au terme de cette conférence placée sous le thème «La démocratie participative entre contraintes de la réalité et perspectives de développement», ils ont insisté sur la nécessité de définir le concept de la démocratie participative et de lui donner une véritable dimension participative afin de formuler un modèle marocain distinct de démocratie participative, intégrant toutes les catégories de la société.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, les conférenciers ont plaidé pour la mise en application des recommandations du dialogue national sur la société civile concernant la démocratie participative, l'élargissement de la base de concertation avec les acteurs de la société civile, l’adoption du «Parlement de proximité» et le ciblage des régions par une campagne médiatique de communication.

Ils ont, également, appelé à accélérer la création des instances ayant trait à la démocratie participative, à l’ouverture des commissions permanentes à la participation des citoyens et des spécialistes lors de l’examen des propositions et des projets de loi et à la coordination avec le gouvernement dans la vérification des conditions requises pour les pétitionnaires, en particulier celles relatives à l’inscription aux listes électorales et à la jouissance des droits civiques et politiques.

Il s’agit également, selon eux, de considérer sérieusement l’amendement des dispositions des lois organiques 44.14 et 64.14 encadrant le droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics et la présentation des motions en matière législative aux Chambres du Parlement, et nécessairement, l’amendement du règlement intérieur de la Chambre des représentants, en faisant participer la société civile en tant que partie à ces amendements.

Cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'approche participative adoptée par la commission des pétitions, en expliquant à la société civile l'expérience de la Chambre des représentants et sa mission constitutionnelle aux niveaux national et international.