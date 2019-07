Pinot maître des Pyrénées au Tour de France

Les Pyrénées, une affaire française: Thibaut Pinot a dominé la montée finale de la 15e étape du Tour de France, dimanche, au-dessus de Foix, où Julian Alaphilippe a faibli pour la première fois mais sauvé son maillot jaune.

Deuxième de l'étape au lendemain de sa victoire du Tourmalet, Pinot a seulement été précédé par Simon Yates (Mitchelton). Le Britannique a enlevé son deuxième succès en quatre jours dans le massif pyrénéen, mais en dehors de la lutte pour le classement général.

Pour la deuxième fois en deux jours, le vainqueur sortant, le Gallois Geraint Thomas, a lâché du lest. Tout comme le Néerlandais Steven Kruijswijk, il a cédé une cinquantaine de secondes au Français, le grand bénéficiaire de la séquence pyrénéenne d'autant qu'il a trouvé dimanche pour finir les conditions météo qu'il affectionne, une température plus fraîche et la pluie.

Au classement général, Pinot est remonté de la 6e à la 4e place. Il s'est rapproché à 3 secondes seulement du Néerlandais Steven Kruijswijk et surtout à 15 secondes de Thomas. Dans les Pyrénées, il a gommé ainsi sa boulette de l'étape d'Albi, en début de semaine, quand il avait perdu 1 min 40 sec sur une "bordure".

"Il faut faire attention à ne pas donner trop de temps à Thibaut Pinot. Il est en grande forme mais il n'est pas le seul", a souligné Thomas, qui s'est rapproché à 1 min 35 sec du maillot jaune.

Pour Alaphilippe, les 5 derniers kilomètres menant au Prat d'Albis, un site pastoral inédit, ont été une longue souffrance. Le Français, grimaçant, n'a pu suivre Pinot qui s'est affirmé une nouvelle fois comme le meilleur grimpeur.

Dans cette étape de l'Ariège entamée tambour battant malgré son profil difficile (trois montées de première catégorie) et sa longueur (185 km), Pinot est parti à l'attaque à 7500 mètres de l'arrivée. Il s'est débarrassé de ses rivaux un à un.

Le Colombien Egan Bernal, le dernier à tenir sa roue, a lâché prise avant le panneau des quatre derniers kilomètres. Il avait obtenu auparavant le feu vert de Thomas pour suivre le Français, en état de grâce sur ce Tour.

Dans le final, ce dernier a rejoint l'Espagnol Mikel Landa, qui avait contre-attaqué de loin, dès le mur de Péguère, avant les 40 derniers kilomètres. "J'ai repris du temps à tout le monde, c'est le principal", a commenté Pinot, qui a souligné la performance collective de son équipe Groupama-FDJ.

"On a appliqué la tactique mise en place ce matin, ça a marché nickel. J'avais avec moi David (Gaudu) qui a fait un gros boulot encore, j'ai récupéré Rudy (Molard) et Seb (Reichenbach). On a montré qu'on était une équipe offensive et solide".

A l'inverse, Alaphilippe s'est retrouvé tôt esseulé, bien avant la montée finale. Il a dû lui-même aller chercher son ravitaillement dans sa voiture d'équipe faute d'autres coureurs de Deceuninck auprès de lui.

"Aujourd'hui, je ne pouvais pas faire plus", a commenté le Français qui s'est surpassé une nouvelle fois pour accrocher la 11e place de l'étape et surtout limiter la perte de temps.

"Samedi, j'ai vraiment puisé (dans mes réserves", a-t-il ajouté à propos de sa deuxième place du Tourmalet. "Tout ce que j'ai fait, tout ce que je donne, je commence à le payer. Je cours comme j'aime courir mais, avec le maillot jaune, il y a des responsabilités".

Le numéro un mondial s'est projeté sur la dernière semaine, après la journée de repos programmée lundi à Nîmes: "La très haute montagne ne fait que commencer. Dans les Alpes, ça va être un chantier."

Avant d'envisager un passage de témoin qui renforcerait ce Tour très français: "Thibaut (Pinot) a vraiment montré qu'il était parmi les plus forts des favoris. Il arrive dans une troisième semaine qui colle à sa peau, qui lui correspond bien, avec un bon état de fraîcheur. Si je suis amené à perdre le maillot, j'aimerais que ça soit lui le prochain à le revêtir."

A Foix, la victoire est revenue à Yates, présent dans l'échappée lancée après la première heure. Si les battus des jours précédents (D. Martin, Bardet, Nibali et Quintana notamment) se sont retrouvés dans ce groupe, aucun n'a eu la force de rivaliser avec Yates (26 ans).

Le vainqueur de la Vuelta 2018 a réussi la sortie des Pyrénées comme son entrée: il avait gagné jeudi l'étape de Bagnères-de-Bigorre.