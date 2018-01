Philippe Coutinho Ce que j’aime, c’est de jouer, de bien faire et de rendre les gens heureux

Le Brésilien Philippe Coutinho a estimé vivre “un rêve” depuis son transfert retentissant samedi au FC Barcelone et il a dit lors de

sa présentation lundi avoir “hâte que tout commence”, même si une blessure

devrait l’empêcher de débuter avant fin janvier.



Q: Le Barça a sans doute battu un record de transfert en Espagne en vous recrutant pour 120 M EUR + 40 M EUR de bonus, selon la presse. Ressentez-vous une pression accrue ?

Philippe Coutinho : “C’est un honneur pour moi, c’est un grand honneur. Mais c’est aussi un rêve d’être ici. Quand j’entends (ce montant), c’est un honneur mais les questions d’argent doivent rester entre clubs. Moi, j’ai mes objectifs, arriver ici, être heureux, gagner des titres et prendre du plaisir. Je ne pense qu’à ça.”



Comment avez-vous vécu ces six mois de feuilleton avant votre transfert ? Et notamment les dernières heures ?

“C’était difficile parce que tout changeait d’une minute à l’autre. Nous avons changé trois ou quatre fois l’horaire de notre avion (vers Barcelone). Au final, quand nous sommes arrivés (samedi), j’ai pu constater que c’était réel et j’ai commencé à me rendre compte. Mais je crois que je ne mesure pas encore parce que je n’ai pas encore commencé à m’entraîner avec mes nouveaux partenaires.”



Avez-vous déjà eu des contacts avec eux ?

“J’ai vu le match d’hier (3-0 contre Levante) à l’hôtel. Ce matin, nous sommes allés au centre d’entraînement et j’ai rencontré certains joueurs, on s’est salué et ils m’ont montré un peu les lieux, là où on s’entraîne, là où on mange... J’ai hâte que tout commence.”



Vous avez déjà joué au Camp Nou dans l’équipe adverse. Rêviez-vous de le faire avec le maillot du Barça ?

“J’ai très souvent rêvé de marquer un but ici, d’ouvrir le score, de marquer des buts importants. Je rêvais de porter ce maillot. J’ai hâte de pouvoir m’entraîner. Ce que j’aime, ce qui me rend heureux, c’est de jouer, de bien faire et de rendre les gens heureux.”



Vous arrivez blessé et vous n’êtes pas qualifié en Ligue des champions. Cela valait tout le même le coup de venir en janvier malgré une fin de saison qui s’annonce tronquée ?

“Mon rêve était de venir ici et d’avoir cette opportunité, qui ne repasse pas. Je n’ai pas douté. J’ai un contrat de cinq ans (et demi, NDLR). Je ne peux pas jouer pour l’instant mais j’espère me rattraper dans les cinq prochaines années. J’ai déjà joué en Liga (avec l’Espanyol en 2012, NDLR) et j’espère m’adapter le plus vite possible.”



Quel rôle a joué dans votre venue Luis Suarez, votre ancien équipier à Liverpool ?

“C’est un honneur de pouvoir à nouveau jouer avec lui. Il m’a aidé, il m’a beaucoup écrit, il m’expliquait comment était la ville, le club et cela m’a donné de plus en plus envie de venir. (...) Il a même visité quelques maisons pour moi! C’est un ami très proche.”



Vous sentez-vous capable de faire oublier Neymar ?

“Nous sommes des joueurs différents. Neymar est un immense joueur, comme je l’ai dit, mais nous avons des caractéristiques différentes et j’arrive ici pour trouver mon espace. (...) J’ai parlé avec lui, il m’a félicité hier quand il l’a su. Il m’a parlé de la ville, des équipiers, il m’a dit que ce club avait un vestiaire incroyable.”



A quel poste sur le terrain pouvez-vous apporter le plus ? Ailier gauche ? Milieu gauche comme Andrés Iniesta, à qui vous pourriez succéder ?

“Iniesta, pour moi, c’est un génie. C’est un grand honneur de pouvoir le côtoyer et apprendre de lui. Concernant les postes, ce que j’aime le plus, c’est être dans le groupe et pouvoir jouer. Le reste, c’est une question pour l’entraîneur, ce qu’il préfère pour l’équipe. Moi, je dois travailler et me montrer solide pour être disponible.”