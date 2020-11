Pharrell Williams parle du nouvel album de Rihanna

Pharrell Williams a parlé du nouvel album de Rihanna à Allure, évoquant ce disque très attendu sans pour autant en dire énormément sur ce que à quoi les fans peuvent s’attendre.



Très vague, l’artiste a partagé: “Rih est ailleurs actuellement. Genre, wow. Elle vient d’une autre planète. Je suis prêt à parier, parce que Vénus est une planète gazeuse, que si on avait un télescope qui pouvait zoomer à travers le nuage, on pourrait voir Rih allongée là, toute nue.” Ceci veut-il dire que la star a tout sauf son album en tête et n’est pas prête de le sortir de sitôt? C’est ce que les fans craignent.



Toutefois une chose est sûre : Pharrell a bel et bien travaillé avec la belle chanteuse sur son prochain opus, comme elle l’a révélé dans sa Story Instagram il y a quelques temps. Rihanna a effectivement laissé entendre sur ses réseaux sociaux qu’elle travaillait avec The Neptunes, le duo que forme Pharrell avec Chad Hugo. Quant au reste de son album, Riri a récemment tenu à rassurer ses fans en leur promettant qu’elle n’avait pas complètement abandonné la musique. Elle a déclaré à Entertainment Tonight: “Je n’ai jamais arrêté de travailler sur de nouvelles chansons, et quand je serai prête à les dévoiler d’une façon qui me plait, je le ferai. Vous ne serez pas déçus. Ça en vaudra la peine. Mais je ne vais pas sortir du nouveau son juste parce que les gens s’impatientent. Il m’a fallu du temps donc il faut que ça en vaille la peine.”