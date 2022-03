Performance mensuelle: La Bourse de Casablanca dans le rouge en février dernier

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de février en nette baisse, l'indice de toutes les valeurs, le Masi, cédant 5,85% à 13.071,04 points (pts). Au titre des 20 séances de ce mois, le Morocco Stock Index 20 (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s'est replié, de son côté, de 6,74% à 1.055,71 pts. Les performances annuelles (YTD) de ces deux indices sont passées ainsi dans le rouge à respectivement -2,15% et - 2,76%. Pour sa part, l'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance "Casablanca ESG 10" a reculé de 6,56% à 977,48 points (-2,06% en YTD), rapporte la MAP. Au titre de ce mois, la cote casablancaise a vu 19 indices sectoriels finir en baisse, contre seulement 3 en hausse, alors que celui des services aux collectivités n'a enregistré aucune variation, suite à la suspension de la cotation de son unique titre, Lydec. Dans le détail, l'indice sectoriel des "Ingénieries et Biens d'équipements industriels" (-25,48%) a accusé le plus fort repli sectoriel en février, suivi par les secteurs "Sylviculture et Papier" et "Bâtiment et Matériaux de construction" qui ont accusé des baisses respectives de 12,76% et 11,77%. Les seules performances positives durant ce mois ont été l’œuvre des secteurs "Participation et Promotion immobilières" (+5,49%), "Chimie" (+3,94%) et "Boissons" (+2,04%). Le volume global des échanges a atteint plus de 4,24 milliards de dirhams (MMDH), dont 3,86 MMDH réalisés sur le marché central actions. Par valeur, Attijariwafa Bank a été l'instrument le plus actif du mois avec 827,13 millions de dirhams (MDH), devant Itissalat Al-Maghrib avec 362,26 MDH et la BCP (273,20 MDH). S'agissant de la capitalisation boursière, elle s'est chiffrée, au terme du mois de février, à près de 681,9 MMDH. Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-27,76%), Delattre Levivier Maroc (-22,73%), LafargeHolcim Maroc (-14,25%), Med Paper (-12,76%) et Cosumar (- 11,72%). En revanche, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Alliances (41,47%), Oulmès (39,59%), AGMA (4,91%), Mutandis SCA (4,46%), Promopharm S.A (4,43%) et Résidences Dar Saada (+4,32%)