Pérez fier des succès de Zidane

L'année 2017 a été "une grande année" pour le Real Madrid avec cinq trophées remportés et il faut être "fier" de l'équipe et de son entraîneur Zinédine Zidane, a déclaré le président merengue Florentino Pérez dans son traditionnel message de Noël aux supporters.

Au lendemain de la douloureuse défaite dans le clasico face au FC Barcelone (3-0), cette vidéo de Pérez diffusée dimanche vient envoyer un message d'apaisement en rappelant tous les récents triomphes de l'équipe.

"2017 a été une année que les +Madridistes+ n'oublieront jamais", déclare le dirigeant dans ce discours, rappelant les sacres en Liga, en Ligue des champions, en Supercoupes d'Europe et d'Espagne et au Mondial des clubs.

"En terme de titres, cela a été la meilleure de nos 115 années d'histoire. Pour tous nos supporters, 2017 a été une grande année de joie", a-t-il poursuivi dans cette vidéo dont la date d'enregistrement n'est pas précisée.

"Nous nous sentons fiers de notre équipe et de notre entraîneur, Zinédine Zidane. Ils font partie de cette légende et de ce mythe qu'est le Real Madrid", souligne Pérez.

Zidane apparaît également dans cette vidéo pour rappeler que "le bilan est très positif" en 2017. "Il faut continuer dans cette direction pour 2018, c'est ce que nous souhaitons", a ajouté le Français.

En s'inclinant samedi au stade Santiago-Bernabeu, le Real a pratiquement perdu toute chance de conserver son titre dans le Championnat d'Espagne, promis au FC Barcelone. Les Madrilènes peuvent néanmoins ambitionner une troisième couronne européenne consécutive en C1, à condition de franchir l'obstacle PSG en huitièmes de finale (14 février et 6 mars).