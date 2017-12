Penélope Cruz : C'est impossible de regretter d'avoir passé du temps avec mes enfants plutôt que de tourner

Après avoir remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Vicky Cristina Barcelona en 2009, Penélope Cruz est au sommet de sa carrière. C'est à ce moment-là qu'elle décide de fonder une famille avec l'homme de sa vie, Javier Bardem. Le 22 janvier 2011 naîtra Leonardo, suivi deux ans et demi plus tard d'une petite fille (Luna, qui a 4 ans). Parallèlement à ces naissances, la carrière de Penélope s'essouffle quelque peu. Elle tourne avec Woody Allen dans To Rome With Love, apparaît chez Almodovar dans Les Amants passagers ou encore chez Louis Leterrier avec Grimsby, et s'offre un rôle principal chez elle en Espagne dans Ma ma de Julio Medem.

Un choix selon l'actrice, qui n'a pas été placardisé. "J'ai eu des enfants ! Et surtout, j'ai eu envie de les élever moi-même, ils sont encore si petits. Cela implique que je refuse parfois des projets", explique l'actrice de 43 ans au magazine Grazia. Elle poursuit : "Quand on me propose un film, je demande d'abord où cela se tournera, et pendant combien de temps. Ensuite, seulement, je regarde si j'aime le personnage. Je ne veux plus tourner quatre films par an, j'en fais un, parfois deux. En 2014, par exemple, Mama a été mon seul projet, parce que je le produisais aussi".

Assumant totalement ce choix de carrière, au risque d'être moins désirée par les metteurs en scène – ce qu'on n'ose croire –, Penélope Cruz n'a aucun regret. "C'est impossible de regretter d'avoir passé du temps avec mes enfants plutôt que de tourner, assure-t-elle. En revanche, j'aurais pu regretter, plus tard, de ne pas les avoir vus grandir." Et d'ajouter : "Etre mère est la chose la plus importante pour moi. Faire quatre films par an et élever mes enfants comme j'ai envie de le faire, c'est incompatible." Elle sera prochainement à l'affiche du Crime de l'Orient-Express.