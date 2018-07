La réussite de l'organisation du pèlerinage est tributaire de la coordination entre les différents partenaires, en vue d'assurer le bon déroulement de ce rituel, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq.

Répondant à une question orale à la Chambre des conseillers sur les préparatifs du pèlerinage, M. Taoufiq a relevé que le ministère a entrepris, à l'instar des années précédentes, un ensemble de mesures issues des réunions de la Commission Royale chargée du pèlerinage auxquelles ont pris part les représentants des départements ministériels chargés d'exécuter ces mesures et de fixer la date de l'opération de l'inscription des pèlerins, organisée du 8 au 19 mai 2017.

S'agissant des frais du pèlerinage, le ministre a rappelé que leur montant a été fixé à 46.551 dirhams, couvrant les frais d’hébergement avec système de pension, le transport et les services, soulignant également les sessions de formation et de sensibilisation organisées par le ministère.

Le ministre a également évoqué la mobilisation d'accompagnateurs, avec une moyenne d’un encadrant pour 70 pèlerins, de 108 cadres administratifs, 18 encadrants religieux, 308 accompagnateurs et d'un staff médical, assurant que toutes les mesures nécessaires ont été prises.