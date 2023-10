Pedro Sanchez bien parti pour rempiler pour un second mandat

Comme prévu, le leader du Parti populaire espagnol (PP, droite), Alberto Núñez Feijóo, n'a pas obtenu le vote nécessaire pour être investi président du gouvernement, bien qu'il ait été le candidat ayant remporté le plus de voix aux élections législatives tenues le 23 juillet dernier, sans pour autant obtenir une majorité viable.



« Après un premier revers mercredi, le conservateur a perdu vendredi un deuxième vote où seule une majorité relative lui suffisait. Obtenant 172 voix sur 350 - celles du PP, de l'extrême droite et de deux petits partis -, il a vu sa candidature rejetée par 177 autres députés, membres du Parti socialiste de Pedro Sánchez, de l'extrême gauche et de partis régionalistes », a souligné l’AFP. Et d’ajouter : « Feijóo défait, Pedro Sánchez devrait être chargé prochainement par le roi Felipe VI de tenter de former une majorité à son tour ».

Plusieurs observateurs avaient prédit la défaite du leader du PP.



«Le débat d'investiture au Congrès des députés ‘est mort avant même sa naissance’, a déclaré un analyste, au point que même le président du PP a laissé entendre qu'il ne recueillerait pas les voix nécessaires au Congrès, c'est pourquoi on s'attend à ce que le roi Felipe VI confie la tâche de former un nouveau gouvernement au socialiste Pedro Sánchez, qui semble avoir le soutien nécessaire pour être investi dans les prochaines semaines », selon le portail espagnol Télam. Et d’ajouter : «L’indicateur le plus évident des faibles chances du leader conservateur d'être investi comme président est la manifestation que le PP a convoquée dimanche (24 septembre) à Madrid, pour s'opposer à une éventuelle loi d'amnistie qui ne peut être promue que s'il échoue dans sa tentative. Cela positionne le PP davantage comme un parti d’opposition plutôt que comme un parti de gouvernement ».



Mais quelles sont les chances du socialiste Pedro Sánchez d’être élu président du gouvernement? Selon un média espagnol (AS), il y a deux options pour que le leader du PSOE puisse rempiler pour un nouveau mandat comme président du gouvernement espagnol.



« Concernant le soutien dont Pedro Sánchez a besoin, et contrairement à Núñez Feijóo, le socialiste bénéficierait du même bloc qui a voté en faveur de la candidature d'Armengol à la présidence du Congrès des députés. Autrement dit, il obtiendrait 178 voix, les mêmes qui ont également voté contre le leader du PP lors du premier vote, avec le vote favorbale de Junts, et de partis comme Sumar, ERC, EH Bildu, PNV et BNG, en plus des 121 députés du PSOE », a précisé AS.



A rappeler que Francina Armengol, candidate du PSOE à la présidence du Congrès des députés, a été élue, le 17 août dernier, à la faveur d’une majorité obtenue notamment suite au soutien du parti de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne).



Selon la même source, Pedro Sánchez pourrait également être investi comme président du gouvernement « lors d'un second vote, au cours duquel il aurait besoin de plus de oui que de non. Pour ce faire, au lieu d'un vote favorable, il faudrait l'abstention de Junts et le soutien de la Coalition canarienne, qui a voté pour Feijóo ce mercredi lors du premier vote. De cette manière, Pedro Sánchez obtiendrait 172 voix, 7 abstentions et 171 voix contre ».



« Malgré l'optimisme affiché par le socialiste, les négociations s'annoncent des plus périlleuses », a, par ailleurs, estimé l’AFP avant d’ajouter : « Assuré notamment du soutien de l'extrême gauche, avec qui il gouverne depuis 2020, et des séparatistes basques, il doit obtenir l'appui indispensable du parti indépendantiste catalan de Carles Puigdemont, Ensemble pour la Catalogne (Junts), qui s'est systématiquement opposé à son gouvernement ces dernières années ».



« Nous n’allons pas voter pour Sánchez en échange de rien », a assuré en juillet dernier la tête de liste de Junts, Mariam Nogueras.

Si le leader du PSOE ne parvient pas à être investi comme président du gouvernement, de nouvelles élections auront lieu le 14 janvier 2024.



A rappeler qu’Alberto Núñez Feijóo a remporté les élections générales tenues en juillet dernier, sans pour autant réaliser les résultats qu’il espérait, car il n'a pas obtenu la majorité absolue (le PP a remporté 136 sièges et obtenu 8.091.840 voix) avec le parti de l'extrême droite Vox, qui a réalisé un moins bon résultat qu'en 2019. Ce dernier n’a remporté que 33 sièges (3.033.744 voix). Par contre, la gauche a tenu bon et obtenu 153 sièges, dont 122 par le PSOE présidé par Pedro Sánchez, et 31 par Sumar, une coalition de 15 partis de Yolanda Díaz.



Mourad Tabet