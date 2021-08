Paul Johnson, le célèbre DJ est décédé de la Covid-19

La Covid-19 continue de faire des victimes. Alors que la vaccination gagne du terrain, le combat contre la maladie est loin d’être gagné. Et les célébrités ne sont pas épargnées. Après Akhenaton qui a été hospitalisé pour “détresse respiratoire” à cause de la Covid-19, ou encore Sabrina Perquis qui souffre de la maladie depuis deux semaines alors qu’elle a reçu trois doses du vaccin, un membre majeur de la house music est décédé ce mercredi 4 août.



Il s’agit du DJ Paul Johnson, célèbre depuis 1999 grâce à son titre Get Get Down, devenu au fil du temps un classique de la musique électro. C’est l’entourage de l’artiste qui a partagé la triste information sur sa page Facebook. “Notre grandeur est décédée ce matin à 9h. La légende de la house music que nous connaissons tous sous le nom de PJ alias PAUL JOHNSON est décédée en ce jour du 4 août 2021”, a-t-on pu lire sur le réseau social.



Paul Johnson avait été hospitalisé à cause de la Covid-19 le 18 juillet dernier. Sur son compte Instagram, le DJ avait publié plusieurs vidéos de lui où on pouvait le voir allongé sur son lit d’hôpital. Des images déchirantes pour ses fans, qui avaient été nombreux à lui envoyer des messages de bon rétablissement. Mais le 20 juillet, Paul Johnson a été placé sous respirateur artificiel. Il avait posté un message d’alerte pour ses abonnés. “Cette m*rde a évolué en pire. La prochaine étape consiste à me transférer en bas avec un respirateur artificiel complet. Je ne respirerai plus par moi-même…”