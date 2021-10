Patrick De Wilde, le globe-trotter

Le Raja de Casablanca est le 20ème club où officie Patrick De Wilde. Le Belge, nouveau directeur technique des Verts, a été présenté officiellement jeudi. Il occupe désormais un poste stratégique, vacant depuis plusieurs mois après le départ de Fathi Jamal. Au regard de son background, sa nomination coule de source.



Passé entre autres par la Lituanie, le Club Africain et l’Espérance de Tunis, Patrick de Wilde jouit d’une expérience peu commune. Il a été tour à tour adjoint dans les clubs ukrainien de Metalurg Donetsk et belge de KSK Beveren. Mais aussi au sein de la sélection algérienne (2016-2017) et chez les voisins tunisiens de l’Étoile du Sahel. Et ce n’est pas tout. Le technicien de 57 ans, titulaire de la Licence pro UEFA, a également porté le costume de directeur technique par cinq fois avant d'atterrir au Raja de Casablanca. Notamment au Club Africain, à l’Espérance de Tunis, au OH Louvain (Belgique). Sans oublier son passage à la Fédération de Lituanie de football (2019-2021).



Bref, Patrick de Wilde est clairement au fait des arcanes du football africain et international. Surtout quand il s’agit de former des jeunes. Un rôle qu’il a rempli avec succès en Autriche, chapeautant les catégories des jeunes au RB Salzbourg, avant de s’occuper quelques années plus tard, du recrutement du club autrichien. Justement, cette expérience autrichienne représente un point en commun entre lui et Lassaad Chabbi, l'entraîneur des Verts. Ce dernier s’est formé en tant que coach dans le tyrol et y a fait ses premiers pas en prenant en charge les jeunes du Vorarlberg (U15, U16, U18).



Autant dire que les deux hommes forts du Raja ont toutes les chances d'être sur la même longueur d’onde. D’autant que l’efficacité de leur collaboration sera cruciale pour développer et fructifier la pépinière du Raja de Casablanca. D’ailleurs, l’une des missions de Patrick de Wilde consistera à reformuler les méthodes de formation des jeunes de clubs pour in fine alimenter l’équipe première de jeunes talents.



D’après les termes du contrat qui le lie à la direction du Raja de Casablanca, l’ex-scout belge aura deux ans pour mettre en place un projet de formation cohérent. Patrick de Wilde n’a pas traîné en route. Il semblerait qu’il ait d’ores et déjà pris ses marques dans les coursives du centre d'entraînement du Raja avant même d’avoir été présenté officiellement aux supporters et à la presse. Une démonstration supplémentaire de son envie d’avancer sans perdre de temps, avec pour principale obsession, faire briller la formation du Raja qui ne manque déjà pas d’éclat.



Chady Chaabi