Patrice Motsepe met en avant les efforts déployés par le Maroc pour développer le football africain

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a une nouvelle fois mis en avant les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour développer le football africain.



Dans son discours à l’occasion de la cérémonie de remise des prix de la CAF, organisée jeudi soir au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura, M. Motsepe a exprimé sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI, au peuple marocain et à la Fédération Royale marocaine de football pour l’accueil des CAF Awards.



«Je suis très reconnaissant à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au peuple marocain et à mon ami Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale marocaine de football pour nous avoir accueilli au Maroc au cours de ces derniers jours », a-t-il indiqué dans son allocution.



Il a ajouté que «l’objectif principal pour lequel nous œuvrons est le développement du football africain en portant un intérêt particulier aux talents des femmes et des hommes appartenant à ce continent, qui a donné naissance aux meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années», notant que cette cérémonie est destinée à leur rendre hommage.



Le président de la CAF a souligné l’importance de l’adhésion des secteurs public et privé dans le développement du football africain, en particulier en matière d’infrastructures et de stades pour réussir cette démarche consistant à améliorer la scène footballistique africaine.

Il a estimé que les équipes africaines qualifiées à la Coupe du monde au Qatar signeront une belle performance lors de cet événement sportif international.