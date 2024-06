Patrice Motsepe : La CAN-2025 au Maroc sera la meilleure de l'histoire de cette compétition

La 35ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025), qui aura lieu au Maroc, “sera la meilleure de l'histoire de cette compétition”, a affirmé le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.



“Je suis convaincu que la CAN-2025 au Maroc connaîtra un énorme succès et sera la meilleure de l'histoire de cette compétition”, a déclaré M. Motsepe, cité dans un communiqué de la CAF rendu public à l’issue de l’annonce des dates de ce plus prestigieux tournoi continental, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Le match d'ouverture aura lieu le dimanche 21 décembre 2025, alors que la finale se tiendra le dimanche 18 janvier 2026, précise la CAF sur son site internet.



Le tirage au sort des éliminatoires qualificatives à cette 35ème édition se déroulera le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au total, 48 nations seront réparties en 12 groupes de quatre équipes chacun.



M. Motsepe a exprimé, à cette occasion, les remerciements de la CAF à SM le Roi Mohammed VI, à la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et à son président, ainsi qu’au gouvernement et au peuple marocains pour l’organisation de la CAN-2025 messieurs et la CAN-2024 dames.



Pour sa part, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a affirmé que la CAN-2025 au Maroc sera “le meilleur événement pour honorer l'Afrique”, notant que le Royaume “offrira les meilleures conditions pour accueillir le reste de l'Afrique et le monde”.



Outre la CAN-2025, le Comité exécutif de la CAF a également annoncé les dates de la Coupe d'Afrique des nations dames (CAN-2024), prévue également au Maroc, du 5 au 26 juillet 2025.



“Je suis également impressionné par l'énorme croissance du football féminin en Afrique et j'espère que la CAN féminine Maroc-2024 connaîtra un immense succès”, a souligné M. Motsepe.

Il a également été décidé de la tenue des travaux de la 46ème Assemblée générale ordinaire de la CAF à Kinshasa, le 10 octobre prochain, selon la même source.