Patrice Beaumelle : Les joueurs de la sélection nationale U23 forment un groupe jeune et homogène

Les joueurs de la sélection nationale U23 forment un groupe jeune et homogène capable de qualifier le Maroc aux Jeux olympiques de Tokyo, a indiqué jeudi, à Marrakech, l’entraîneur de l’EN, Patrice Beaumelle. "J’ai trouvé une équipe soudée. Je n’ai fait que la renforcer par des joueurs de la trempe d’Achraf Hakimi et Youssef En-Nesyri", a-t-il dit lors d’un point de presse tenu avant le match devant opposer ce samedi la sélection nationale U23 à son homologue du Mali et comptant pour le 3ème et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019. Dans ce cadre, Patrice Beaumelle a relevé que ce groupe est formé des meilleurs joueurs locaux et d’autres évoluant en Europe qui apporteront une grande valeur ajoutée à la sélection lui permettant d’être plus compétitive. L’entraineur de la sélection a reconnu toutefois que son groupe affrontera une équipe du Mali, qui a de grandes qualités et des joueurs de haut niveau. Par ailleurs, Patrice Beaumelle a estimé que c’est très judicieux d’avoir réuni à Marrakech, les trois sélections (sélection nationale A, sélection nationale U23 et sélection nationale des joueurs locaux) en un seul stage qui "permet aux joueurs de se voir et de s’encourager". Achraf Hakimi a souligné, pour sa part, que les joueurs locaux ou évoluant dans les championnats européens mettent leur expérience et leur talent à la disposition et au service de toutes les sélections nationales afin d’apporter la valeur ajoutée dont les équipes nationales ont besoin, relevant que les joueurs de la sélection vont faire le maximum pour se qualifier. Pour rappel, le match aller face au Mali, comptant pour le 3ème et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019, se jouera ce samedi au Grand stade de Marrakech, alors que le manche retour se disputera trois jours plus tard dans la capitale malienne, Bamako.