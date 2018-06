Pas de podium pour les athlètes marocains à Oslo

L’athlète marocain Younes Essalhi s’est classé 5e de l’épreuve du mile (1.609m) lors du meeting d'Oslo jeudi, cinquième étape de la Ligue de Diamant d'athlétisme 2018.

Essalhi a parcouru cette distance en 3 min 58 s.

Le Kényan Elijah Motonei Manangoi a remporté l’épreuve avec un chrono de 3'56"95.

Pour sa part, Zouhair Talbi a occupé la 4ème place du 10000 m (28'31"73), sachant que cette course a été remportée par le Kényan Dominic Kiptarus (28'05"34)

Dans une déclaration à la MAP, Zouhair Talbi a souligné que sa participation à l’étape d’Oslo est la première dans la Ligue de Diamant d'athlétisme.

Il a également fait savoir qu’il ambitionne de battre son record personnel lors des prochains meetings cette année, ajoutant qu’il va aussi participer au meeting d’Allemagne, l’une des principales étapes de 2018.

Quant à Hicham Akankam et Fouad El Kaam, ils ont occupé, respectivement, la 4e (3'36"94) et la 6e (3'37''14) places du 1500m. La victoire est revenue au Britannique Chris O'Hare (3'35''96).

Fouad El Kaam a indiqué que cette participation s'inscrit dans le cadre du programme de préparation pour les prochaines grandes compétitions.

Il a noté que la course a été difficile et a connu une concurrence féroce entre les athlètes, rappelant qu’il a pris part ces derniers jours à plusieurs meetings internationaux où il a pu réaliser de bonnes performances.

Organisée par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, la Ligue de Diamant regroupe, comme lors des éditions précédentes, quatorze meetings internationaux répartis sur quatre continents.

Oslo est la cinquième étape de cet événement après Doha, Shanghai, Eugene et Rome.

Par ailleurs, la 11ème édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme sera organisée le 13 juillet prochain à Rabat, sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, annoncent les organisateurs.

Initié par la Fédération Royale marocaine d'athlétisme, ce meeting intégré il y a deux ans dans le calendrier de la Diamond League, est devenu un rendez-vous incontournable pour les athlètes venus des quatre coins du monde. Il constitue, par la même occasion, pour la capitale du Royaume un privilège, dont seules quelques villes peuvent se targuer, note-t-on de même source.