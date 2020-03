Pas de pitié pour les faiseurs de fake news

El Jadida

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d'El Jadida ont arrêté, mardi, une femme présumée impliquée dans l'enregistrement d'une vidéo truquée qui contient de fausses informations sur de prétendues contaminations par le nouveau coronavirus et susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des citoyens.

La mise en cause, âgée de 23 ans, est apparue dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, portant un masque et du matériel médical respiratoire et prétendant fallacieusement être en quarantaine dans un établissement de santé après avoir fréquenté des citoyens contaminés par le coronavirus à Casablanca et El Jadida, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches et investigations menées par les services de police ont permis d'identifier la suspecte et de l’interpeller pour avoir diffusé des informations trompeuses sur une présumée contamination par le nouveau coronavirus, ajoute la même source.

La prévenue a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.



Kasbat Tadla

Les éléments de la Brigade de la police judiciaire relevant du Commissariat régional de sûreté à Kasbat Tadla ont arrêté, mardi, un individu âgé de 34 ans, pour son implication présumée dans l'enregistrement et la diffusion d'un audio contenant des données erronées sur un cas supposé d'infection par le nouveau coronavirus.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique dans un communiqué que les services de la police avaient réagi, avec sérieux et célérité, face à cet enregistrement audio, dans lequel le suspect prétend qu'un citoyen marocain résidant à l'étranger circulait dans la ville de Kasbat Tadla malgré sa contamination par le nouveau coronavirus.

Dans un premier temps, l'identité du citoyen supposé infecté, qui ne présente aucun symptôme de la maladie, a été identifiée, avant de procéder ensuite à l'arrestation de la personne impliquée dans l'enregistrement de ce faux audio et sa diffusion sur les réseaux sociaux, précise la DGSN.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent et ce, pour élucider les circonstances de la publication de cette rumeur mensongère susceptible de porter atteinte à la sûreté et la sécurité des citoyens, conclut le communiqué.



Tétouan

Deux individus âgés de 38 ans et 45 ans, l'un journalier et l'autre commerçant, ont été arrêtés lundi pour leur implication présumée dans des publications sur les réseaux sociaux, qui incitent à entraver l'exécution des mesures publiques de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), et la perpétration de crimes et délits contre les personnes et l'ordre public, a-t-on appris auprès de la préfecture de police de Tétouan.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué mardi que le premier suspect avait publié plusieurs statuts sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, appelant à prendre d'assaut les établissements pénitentiaires et libérer les prisonniers en cas d'aggravation de la crise, tandis que le deuxième était pris en flagrant délit d'accrochage d'une banderole sur le pare-brise de sa voiture, incitant à la désobéissance et l'abstention d'appliquer la mesure préventive de fermeture temporaire des mosquées.

Le premier mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête ordonnée par le parquet compétent, alors que le deuxième fait l'objet d'une enquête préliminaire pour déterminer les motifs et mobiles de ces actes criminels.



Marrakech

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont arrêté mardi, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, une femme, directrice régionale d'une succursale d'un établissement de crédit à Marrakech, pour son implication présumée dans la publication d'une fausse information concernant la propagation de la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que la mise en cause (44 ans) avait publié, sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, un enregistrement sonore dans lequel elle prétend que l'état d'urgence a été instauré dans la ville de Marrakech et que des bataillons de l'armée ont été déployés, à cause de la propagation de cas présumés d’infection au Covid-19 dans plusieurs établissements touristiques.

Dans cet enregistrement, la suspecte incite les citoyennes, les citoyens et les étrangers à ne pas visiter la ville de Marrakech qualifiée, de façon trompeuse, d'épicentre de propagation de la pandémie, ajoute le communiqué.

Cette personne a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent et ce, pour démystifier les motifs de la publication de cette fausse information qui porte atteinte à la sûreté et la sécurité des citoyens, ainsi qu'à l'image des établissements touristiques et professionnels de ce secteur, et pour identifier les actes criminels qui lui sont reprochés, a conclu la DGSN.



Démentis

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti de manière catégorique la véracité des commentaires et des publications trompeuses accompagnant certaines vidéos et images diffusées sur les réseaux sociaux de personnes inconscientes sur la voie publique, soulignant qu'insinuer que ces images et vidéos sont celles de victimes présumées du nouveau coronavirus est "une fausse information destinée à nuire à la sécurité et à la sûreté des citoyens".

Dans le souci d'informer l’opinion publique et pour dissiper les craintes et appréhensions pouvant résulter de la publication de ces vidéos et images, la DGSN indique dans un communiqué que les analyses techniques et les recherches de terrain ont clairement démontré que la personne inconsciente sur la voie publique, près d’un épicier, a été victime d’une crise d'épilepsie survenue le 16 mars à Tétouan, tandis que la femme inconsciente près d'une station d’essence a souffert d’une crise d'asthme et a reçu les premiers soins nécessaires à l'hôpital de la même ville.

Concernant les images présentant une personne inconsciente sur le trottoir et une autre se trouvant dans un état de santé critique dans un escalier d’une maison, les analyses réalisées confirment qu’il s’agit de cas médicaux enregistrés hors du Maroc et qui n'ont absolument rien à voir avec les citoyens marocains, ajoute le communiqué.

En ce qui concerne la vidéo montrant une personne faisant semblant de tousser sur la voie publique à Tanger et une autre gisant sur le sol à Casablanca, les recherches et les enquêtes ont confirmé que les services de sûreté nationale n’ont reçu aucune notification concernant des cas médicaux aux endroits mentionnés, poursuit la DGSN, soulignant que les services de la protection civile et les services médicaux spécialisés ont confirmé qu'aucune intervention médicale n'a été enregistrée sur place pour secourir des personnes atteintes de quelconque maladie.

Tout en dévoilant la nature des images et des vidéos susmentionnées, la DGSN affirme à son tour que les services décentralisés de la police judiciaire ont notifié les parquets compétents et ont ouvert des enquêtes préliminaires afin d’identifier et d’arrêter tous ceux dont la responsabilité est avérée dans la fabrication de vidéos mensongères feignant la contamination au coronavirus, ou de diffusion et de partage des vidéos fabriquées pour compromettre la sécurité des citoyennes et des citoyennes.

Pour sa part, la Cour de cassation a démenti, mardi, les fausses informations contenues dans un enregistrement sonore, diffusé sur les réseaux sociaux, qui fait état de la contamination au coronavirus, mardi matin, d'une membre de la Cour et de l'évacuation urgente des locaux de la Cour à cause de ce cas.

Dans un communiqué, la Cour dit déplorer la diffusion de ce genre de rumeurs dans ces circonstances, qui requièrent de tout citoyen de faire preuve de responsabilité et d'un sens de citoyenneté sincère en s'abstenant de diffuser tout ce qui est de nature à semer la zizanie dans la société.

Les autorités compétentes ont été chargées d'enquêter sur la source de cette information erronée afin d'engager les procédures judiciaires qui s'imposent, conclut la même source.



Enquête sur

Abou Naim

La Brigade nationale de la police judiciaire a ouvert, mardi, une enquête sous la supervision du parquet près la Cour d’appel de Rabat chargé des affaires de terrorisme et d'extrémisme pour déterminer les actes criminels attribués à une personnes soupçonnée d'incitation à la haine et d’avoir menacé les citoyens de commettre des actes susceptibles d’atteindre gravement à l’ordre public.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le dénommé "Abou Naim" est apparu sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée dans laquelle il tient des propos comportant une incitation à la haine et à la violence ainsi que des éléments fondateurs à des actes criminels menaçant gravement l’ordre public, tout en dénigrant et ridiculisant les efforts des autorités publiques pour faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le Bureau national de lutte contre le terrorisme et le crime organisé relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour dévoiler les motivations derrière la publication de cette vidéo provocatrice, laquelle comprend des éléments excommuniant l’Etat et ses institutions, et déterminer tous les actes criminels imputés à l'intéressé, conclut le communiqué.