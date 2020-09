Pas de légalisation du formulaire de l'enseignement présentiel

Le formulaire pour bénéficier de l'enseignement présentiel ne nécessite pas la légalisation de la signature ni sa certification de la part des autorités compétentes, a affirmé lundi le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. "Suite au communiqué publié par le ministère et adressé aux familles souhaitant bénéficier de l'enseignement présentiel dans les établissements d'enseignement publics et privés au titre de l'année scolaire 2020-2021 en remplissant un formulaire élaboré à cet effet, le département précise que ce document ne nécessite pas la légalisation ni sa certification de la part des autorités compétentes", souligne le ministère dans une mise au point. Les parents et tuteurs d'élèves désireux de bénéficier de l'enseignement présentiel sont appelées à remplir le formulaire par voie électronique directement via le service "Waliye" fourni par le système "Massar", ou bien en téléchargeant le format disponible sur le site électronique du ministère www.men.gov.ma pour ensuite le remplir et le déposer auprès de l'administration des établissements scolaires à partir du premier septembre. Ils peuvent également se déplacer aux établissements scolaires afin de remplir le formulaire sur place à partir de la même date. Le ministère appelle les familles concernées à exprimer leur choix, au plus tard, le 3 septembre prochain, précise la même source