Pas de bol pour les Tangérois

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a reprogrammé le match entre le Raja de Casablanca et l'Ittihad de Tanger, comptant pour la 26è journée du Botola Pro D1, pour le mercredi 2 septembre. Dans un communiqué publié lundi sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, la Ligue a indiqué que cette reprogrammation intervient en raison de l'accumulation des matches reportés de l'Ittihad de Tanger, dont le nombre est de six rencontres. Par ailleurs, l'Olympic de Safi s'est offert lundi la victoire à domicile face au Difaâ Hassani d'El Jadida (1-0), en match comptant pour la 26è journée. L'unique but de la rencontre a été l’œuvre de l'Ivoirien Koffi Davy Boua qui offre aux siens les trois points d'une précieuse victoire décrochée grâce à un penalty inscrit à la 37è minute de jeu. Grâce à cette victoire, le club safiot se hisse à la neuvième position du classement avec un total de 32 points, tandis que le Difaâ demeure à la sixième place avec 34 unités. A rappeler que pour le compte de cette manche, outre OCS-DHJ, deux autres matches ont été disputés, à savoir RCOZ-CAYB et ASFAR-OCK. Ils s’étaient achevés sur des issues de parité, un nul blanc pour le premier et un partout pour le second, sachant que l’ASFAR a raté un penalty. Le programme des matches reportés pour les première et deuxième divisions sera communiqué dans les prochains jours, indique le communiqué de la LNFP