Pas d’invitations pour les parlementaires Naybet, Kharja et Zaki hôtes de la FIFA

Suite aux informations publiées par un site électronique selon lesquelles la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) aurait invité plusieurs parlementaires marocains en Russie pour assister à la Coupe du monde de la FIFA 2018, la FRMF dément catégoriquement ces allégations et dénonce vigoureusement le contenu de cet article, rapporte le site officiel de la frmf.

La FRMF souligne que ces informations sont dénuées de tout fondement et explique à l’opinion publique avoir invité en Russie uniquement la famille du ballon rond national en l’occurrence les membres du comité directeur de la FRMF, les membres du comité directeur de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP), les présidents des clubs de Botola D1 et D2, les membres de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), les présidents des Ligues régionales ainsi que les anciens Ballons d’Or marocains et les 45 sportifs de Special Olympics Maroc pour assister aux matchs du Maroc.

La FRMF invite l’ensemble des médias à vérifier l’exactitude de ce genre d’informations qui portent atteinte à l’image du football marocain et à ses dirigeants.

Par ailleurs, la Fédération internationale de football association (FIFA) a adressé des invitations à trois anciennes gloires du ballon rond national pour assister aux matchs des phases finales de la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018 (14 juin-15 juillet).

Ainsi, l'ancien international marocain Houssine Kharja a été convié pour assister au match Maroc-Portugal prévu mercredi 20 juin tout comme l'ex-gardien de but du Onze national, Badou Zaki invité pour suivre le match Maroc-Espagne le 25 juin. La FIFA avait invité auparavant l'ex international des Lions de l'Atlas Nourredine Naybet au match Maroc-Iran (0-1).

Pour rappel, la FIFA réserve à la Fédération Royale marocaine de football pour chaque match deux billets pour les grandes personnalités (catégorie VVIP) et huit pour les invités (catégorie VIP).