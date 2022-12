Parution du 1er numéro de la revue “Masrah” du Théâtre Mohammed V de Rabat

Le Théâtre Mohammed V de Rabat a abrité jeudi soir la cérémonie de présentation du premier numéro de la revue "Masrah" à l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire de la création du théâtre.

Il s’agit d’un magazine trimestriel disponible en formats papier et électronique en langues arabe, française et anglaise, et traitant des sujets liés au théâtre marocain et arabe.



Outre un édito du directeur de publication, le premier numéro de cette revue comporte plusieurs rubriques, dont “Etudes”, “Critique”, “Interview”, “Traduction”, “Portrait” et “Livres et publications”.



Dans un éditorial, le directeur de publication de la revue, Mohammed Benhsain, a fait savoir que “ce premier numéro, préparé en pleine crise sanitaire, sera une véritable bouffée d’air pour de grands penseurs marocains, passionnés et soucieux de la question théâtrale au Maroc, et qui s’exprimeront autour des grandes interrogations qui concernent le théâtre et ses différents intervenants”.



Le premier numéro de “Masrah”, a-t-il dit, “vient rendre hommage à tous les hommes et les femmes de théâtre qui ont participé, depuis des décennies, à l’élaboration d’un théâtre marocain d’exception, puisant ses origines dans ses grandes traditions orales millénaires, et totalement ancrées dans la modernité.”



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le rédacteur en chef de “Masrah”, Driss El Kerri, a affirmé que la parution de ce magazine émane du besoin du Théâtre Mohammed V de créer une plate-forme de réflexion rassemblant une pléthore d’intellectuels, d’artistes et d’auteurs, en vue d’initier un dialogue autour du mouvement théâtral au Maroc, et attirer de nouvelles générations de chercheurs intéressés par le théâtre et l’art en général.

Le monde vit actuellement dans un contexte où le pari sur la culture est devenu essentiel pour tout pays qui souhaite préserver son présent et bâtir son avenir, a ajouté M. El Kerri.



Dans une déclaration similaire, l’auteur et journaliste Taher Tawil, membre du comité de rédaction de la revue, a souligné que ce magazine constitue une nouvelle tribune dans le paysage médiatique culturel marocain à même d’enrichir le champ de la critique et du débat autour des questions artistiques et théâtrales.



Outre Benhsain, El Kerri et Tawil, le comité de rédaction de “Masrah” compte les metteurs en scène Houssein Chaabi et Abdelmajid Fenich et la journaliste Zhor Himich.