Parution de l’autobiographie de Rihanna

Publié par les éditions Phaidon, un grand livre revient en images sur la vie et l’intégralité de la carrière de la chanteuse barbadienne.

504 pages, plus de 1000 photos, des clichés intimes et des images de ses tournées mondiales… On n’en attendait pas moins pour compiler les instants de vie de celle qui a battu tous les records de ventes de disques au monde, remporté neuf Grammy Awards et érigé son nom en marque. Chanteuse, compositrice, actrice, designer de mode, femme d’affaires et mannequin : Rihanna a 31 ans et elle a déjà conquis la planète.

Tout ce qui lui manquait, c’est une autobiographie monumentale faite de sublimes clichés. A paraître le 24 octobre courant, Rihanna sera aussi disponible en trois éditions limitées : un exemplaire vendu avec un support conçu par la chanteuse elle-même, un autre (prévu pour novembre) signé par Rihanna et un dernier, l’édition “Luxury Supreme”, fourni avec un support de table en marbre.