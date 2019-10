Participation record des Marocains au tableau final du Riad 21

Le tableau final de la 18è édition du Tournoi international de tennis ITF juniors "Riad 21", qui se tient du 19 au 26 octobre, connaîtra la participation de 17 tennismen (4 issus des qualifications), et 14 tenniswomen (2 issues des qualifications).

Organisé par le Riad Club Rabat sous l'égide de la Fédération internationale de tennis et de la Fédération Royale marocaine de tennis, ce grand événement sportif connaît la participation de plus de 120 joueurs et joueuses représentant plus de 30 pays notamment l'Algérie, l'Allemagne, le Cameroun, l'Espagne, la France, le Japon, Maurice, la Namibie, les Philippines, la Russie, la Tunisie, et le Maroc.

"Toutes les conditions ont été réunies pour garantir la réussite de cet événement sportif", a indiqué le président du club sportif de tennis, Mohamed Amerzaq, dans une déclaration à la MAP, mettant en avant la présence de jeunes talents de la discipline avec un avenir prometteur à l'échelle internationale.

Parmi les participants figurent l'Espagnol Pablo Alemany (N.302) qui a remporté récemment le tournoi international juniors organisé par le Racing de Casablanca, ainsi que le Mozambicain Bruno Nhavene (N. 367), le Portugais Pedro Araujo (N. 475) et le Namibien Van Schalkwyk (N. 520). Le Maroc est représenté dans cette compétition internationale par le champion du Royaume en 2019, Aissa Benchekroun (N. 468), Younes Adnane (N. 470), Hamza El Alami (N. 793). Côté dames, c'est la tenante du titre, Sara Akid (N. 244), la championne du Maroc dans la catégorie junior, Hind Semlali (N. 737) et Salma Loudili (N. 259) qui défendront les couleurs nationales. Le vainqueur de ce tournoi de quatrième niveau pourra glaner 60 points dans le classement mondial tandis que le finaliste empochera un total de 36 points. Les demi-finalistes remporteront 18 points alors que les quart-finalistes, 10 points.