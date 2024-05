Participation record à la 18ème édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté

La Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA) a annoncé, lundi, le lancement de la 18e édition de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, qui aura lieu du 31 mai au 2 juin à Casablanca.



Organisée par la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées (FRMKDA), cette compétition constitue également la 5ème étape de la "Karate1 Premier League", ont indiqué les organisateurs lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de cette 18ème édition.



"C'est avec une immense fierté que la Fédération Royale marocaine de karaté et disciplines associées vous annonce l'organisation de la 18ème édition de la Coupe internationale Mohammed VI Karaté 1 - Premier League à Casablanca, du 31 mai au 2 juin 2024", a fait savoir le directeur de cette édition, Said Cherrat, soulignant que cette compétition d'envergure internationale rassemblera "les meilleurs athlètes de karaté de la planète", pour un spectacle sportif d'exception.



Pour l'édition 2024, a précisé M. Cherrat, une participation record est attendue avec plus de 1200 personnes, incluant un total de 380 athlètes, coaches, staff technique, arbitres et membres des divers comités de la WKF, représentant plus de 80 pays.



"La Coupe internationale Mohammed VI Karaté 1- Premier League est plus qu'une simple manifestation sportive, c'est une vraie célébration des valeurs humaines de partage et de respect. Nous sommes convaincus que cet événement permettra de promouvoir à l'international l'image d'un Maroc ouvert, dynamique et moderne", a-t-il assuré.



De son côté, le directeur technique de l'équipe nationale, Yannick Piersotte, a mis en avant la particularité de cette édition qui va connaître la participation d'un "nombre record d'athlètes" issus de plusieurs pays, notant que depuis le début de cette année, "l'équipe technique a mis en place une méthode de travail particulière basée sur un programme d'entraînement spécifique et personnalisé" pour chaque athlète.



Cette édition, a-t-il poursuivi, promet d'offrir une expérience unique, donnant aux karatékas l'opportunité de redécouvrir le championnat et de décrocher des médailles qui marqueront leur carrière sportive à jamais.



Le Karate1- Premier League, sous la tutelle de la Fédération mondiale de karaté (WKF), est reconnu comme le tournoi de karaté le plus prestigieux au monde. Ce championnat réunit les meilleurs athlètes de karaté dans des compétitions d'une envergure et d'une qualité exceptionnelles. Depuis son lancement en 2011, cette compétition mondiale a connu une croissance continue. Lors de l'édition 2023, plus de 400 athlètes provenant de 60 pays y ont participé.