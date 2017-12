Participation marocaine aux Mondiaux de taekwondo

La sélection nationale du taekwondo participe au Championnat du monde des équipes de la World taekwondo qu’abrite la capitale économique ivoirienne Abidjan, du 2 au 7 décembre.

La participation de la sélection nationale a été décidée par la Fédération mondiale de taekwondo suite aux bonnes performances que les éléments marocains ont réalisées lors des compétitions internationales.

Les Nationaux entameront la compétition ce mardi, apprend-on auprès de la délégation marocaine. Chez les hommes, le Maroc sera représenté par Omar Lakhel, Ibrahim Bourkia, Mohamed Boulenouar, Achraf Mehboubi et Ayoub Elbassel.

Dans les compétitions féminines, Oumaima Al Bouchti, Nada Laârej, Soukaina Al Aouni, Chaimae Karim et Ouiam Dislam représenteront les couleurs nationales.

Cette manifestation connaîtra la participation de grandes écoles de ce sport. Outre la Côte d’Ivoire, pays hôte, la Corée du Sud, le Niger, le Mexique, la Russie et la Chine croiseront le fer dans les compétitions masculines.

Dans la catégorie des dames, on notera la présence des Etats-Unis d’Amérique, de la Chine, de la Corée du Sud et de la Côte d’Ivoire.