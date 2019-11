Participation marocaine à la réunion de la Coalition mondiale anti-Daech

Une réunion ministérielle de la Coalition mondiale anti-Daech a ouvert ses travaux jeudi au siège du département d'Etat américain à Washington, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette conférence par Fouad Yazough, ambassadeur directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que l’ambassadeur du Royaume aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, et le directeur des affaires globales au ministère des Affaires étrangères, Ismail Chekkouri.

Cette réunion se tient en présence des représentants d’une trentaine d’Etats et d'organisations internationales.

Dans une intervention à cette occasion, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a souligné l’importance de poursuivre la lutte contre le terrorisme, assurant que son pays continuerait à diriger la coalition dans cet "effort essentiel à notre sécurité".

"Nous devons continuer le combat contre Daech. Les Etats-Unis vont continuer à diriger la coalition, dans cet effort essentiel à notre sécurité", a indiqué Mike Pompeo lors de ce conclave qui se tient deux semaines après la mort du chef du groupe "Etat islamique", Abou Bakr Al-Baghdadi.

Cette entité terroriste, fondée et dirigée par Al Baghdadi, avait autoproclamé son "califat" en 2014 sur des territoires en Irak et en Syrie avant d’être vaincue et chassée de ces territoires en mars 2019.