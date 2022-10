Participation du Maroc au sommet mondial de la santé

Les travaux du sommet mondial de la santé, placé cette année sous le thème "faire le choix de la santé", ont démarré, dimanche à Berlin, avec la participation du Maroc.



Une délégation du ministère de la Santé, conduite par son secrétaire général, Abdelkrim Meziane Belfkih, représente le Royaume à cet événement mondial, coparrainé par l'Allemagne, la France et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Ce sommet, qui réunira des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des scientifiques et des représentants du secteur privé et de la société civile, a pour objectifs de '’renforcer la collaboration et le dialogue ouvert guidé par la science et de favoriser la santé mondiale en tant que question politique essentielle’’.



Cet évènement, qui prend fin aujourd’hui, vise aussi à encourager le débat sur la santé mondiale dans l'esprit des objectifs de développement durable des Nations unies : SDG 17 "Partenariat pour les objectifs".



Des réflexions seront menées sur plusieurs sujets, à savoir l'investissement pour la santé et le bien-être, le changement climatique et la santé planétaire, l’architecture pour la préparation aux pandémies, la transformation numérique au service de la santé, les systèmes alimentaires pour la santé, la résilience et l'équité des systèmes de santé ainsi que la santé mondiale pour la paix.