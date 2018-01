Participation du Maroc au Forum parlementaire Asie-Pacifique

Les travaux de la 26ème conférence annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF-26) ont débuté, jeudi à Hanoï, avec la participation du Maroc.

Le Royaume, qui participe à l’APPF en tant que pays invité, est représenté à cet événement par Mohamed Ouzzine et Hayat Boufrachen, vice-présidents de la Chambre des représentants, et Mohcine Mounjid, conseiller au Département des relations extérieures et de la coopération à la première Chambre.

Cette première invitation du Maroc, seul pays arabe et africain qui participe à ce conclave, intervient dans le cadre de l’accord de partenariat parlementaire signé entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale du Vietnam, le 18 décembre dernier à Hanoï.

Plusieurs thèmes sont à l’ordre du jour de cette 26ème session de l’APPF, placée sous le thème "Partenariat parlementaire : paix, innovation et développement durable", notamment le développement durable dans la région Asie-Pacifique, la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier et la coopération économique entre les pays membres de l’APPF.

Le Forum parlementaire Asie-Pacifique est un mécanisme de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui vise à contribuer à la paix, la stabilité et à la prospérité dans la région.