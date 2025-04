Participation du Maroc à la session extraordinaire du Conseil économique et social de la Ligue arabe au Caire

Le Conseil économique et social de la Ligue arabe a tenu, lundi au Caire, une session extraordinaire au niveau des ministres, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion par une délégation conduite par l'ambassadeur du Maroc au Caire, représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.



S'exprimant à cette occasion, la secrétaire générale adjointe, responsable du secteur des Affaires sociales de la Ligue des États arabes, Haifa Abu Ghazaleh, a mis en avant l’importance de cette réunion qui se tient en préparation du 5ème Sommet arabe sur le développement économique et social, prévu mai prochain en Irak.



Cette session, a-t-elle dit, qui intervient dans un contexte exceptionnel sur les plans régional et international, exige une préparation rigoureuse de ce sommet en proposant des thématiques prioritaires à même de renforcer l'action arabe commune en matière de développement économique et social.



Et de soutenir qu'en coordination avec les États membres, les conseils ministériels et les comités spécialisés, le secrétariat général de la Ligue arabe a élaboré un projet d’ordre du jour pour le prochain Sommet, qui, selon elle, marquera un tournant sur la voie de la réalisation des objectifs de développement escomptés.



Au programme de cette session figure notamment l’examen de plusieurs initiatives et projets économiques, sociaux et de développement, présentés par le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit.