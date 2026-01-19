Participation du Maroc à la célébration de l'entrée en vigueur du traité sur la haute mer


L'entrée en vigueur le 17 janvier du traité de l'ONU sur la haute mer a été célébrée, samedi à Nice, en présence de représentants des pays signataires dont le Maroc.
Le Royaume a été représenté à cette cérémonie, organisée au siège de la Mairie de Nice, par le consul général du Maroc à Marseille, Mohamed El Hamouli.

Lors de cette célébration, les représentants des pays signataires du traité, premier cadre protecteur s'appliquant à plus de 50% de la surface du globe, ont salué "une avancée historique pour la préservation de la planète".

Une plaque commémorative a été dévoilée par la même occasion au siège de la Mairie de Nice, pour marquer l'aboutissement de la conférence des Nations unies pour l'océan organisée dans la ville française du 9 au 13 juin dernier.

En plus des pays signataires, la cérémonie a été marquée par la participation du maire de Nice, Christian Estrosi, de l'Envoyé spécial du président de l'Assemblée générale de l'ONU pour le climat, Kamal Amakrane et de l'ambassadeur français des pôles et des océans, Olivier Poivre d'Arvor.

Y étaient aussi présents le président de la région Provence Alpes Côte d'Azur, Renaud Muselier, et l'ambassadrice de Costa Rica, pays co-organisateur de la conférence de l'ONU sur l'océan (Unoc3).

Adopté en juin 2023, le traité des Nations unies sur la haute mer vise à contrecarrer les multiples menaces qui pèsent sur les océans et à favoriser la création d'aires marines protégées dans les eaux internationales.

Le traité est l'un des outils permettant d'atteindre l'objectif "30 pour 30", destiné à protéger au moins 30% des océans de la planète d'ici à 2030 en les positionnant comme des zones protégées.


