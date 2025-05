Participation du Maroc à la Conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix

En exécution des Hautes Instructions Royales, une délégation marocaine, conduite par le Général de Brigade Naoufal Raissouni, Directeur d'Administration centrale et Chef du Cabinet de l’Administration de la défense nationale, a pris part à la conférence ministérielle sur le maintien de la paix à Berlin, les 13-14 mai 2025.



La délégation était composée de l’ambassadrice de Sa Majesté le Roi à Berlin, Zohour Alaoui, du Colonel-Major Chakib Rais, du 3ème Bureau de l’EMG des FAR, de Driss El Aoufir, du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et de Taoufik M’Hammdi de l’Administration de la défense nationale.



Cette participation a permis de dresser le bilan des avancées accomplies depuis la dernière réunion des ministres de la Défense sur le maintien de la paix des Nations unies, qui s’était tenue à Accra, au Ghana, en 2023, indique un communiqué de l’Administration de la défense nationale.



Cette conférence ministérielle des Nations unies sur le maintien de la paix 2025 a constitué un forum de haut niveau, consacré à l’avenir des opérations de paix. Elle a offert aux Etats membres l’opportunité d’exprimer et d’affirmer leur soutien politique en faveur du maintien de la paix.



Ce rendez-vous international a également permis aux délégations d’annoncer des engagements concrets pour combler les lacunes capacitaires et adapter les missions aux défis actuels ainsi qu’aux nouvelles réalités, en accord avec les orientations du guide d’engagement.



Dans sa déclaration officielle, le chef de la délégation marocaine a rappelé que le Royaume participe activement depuis près de 65 ans aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. A cette occasion, le Maroc a réaffirmé son engagement et a partagé plusieurs recommandations concrètes fondées sur son expérience.



Le représentant du Royaume du Maroc a notamment appelé à l’élaboration de mandats réalistes, adaptés aux réalités du terrain. Il a insisté sur l’importance d’une formation pré-déploiement efficace, citant la création à Benslimane d’un Centre d’excellence dédié à la formation au maintien de la paix.



Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de mieux anticiper les sorties de crise grâce à des solutions politiques durables et pragmatiques, tout en soulignant que la sécurité des casques bleus constitue aujourd’hui un enjeu majeur. Enfin, il a alerté sur les dangers que représentent la désinformation et les discours de haine, susceptibles de nuire gravement à l’action des forces onusiennes sur le terrain.



Pour conclure, le représentant marocain a tenu à saluer l’engagement constant de l’Allemagne en faveur de la paix et de la sécurité internationales. Il a souligné que ce genre de rassemblement est essentiel pour renforcer les partenariats multilatéraux et bâtir un avenir où la paix ne constitue plus une exception, mais bien une norme.