Participation du Maroc à la Conférence des présidents de l’Assemblée parlementaire francophone

Le Maroc a participé à la 11ème conférence des présidents de l’Assemblée parlementaire francophone (APF), dont les travaux se sont déroulés vendredi et samedi derniers dans la capitale burkinabé, Ouagadougou.

Le Royaume a été représenté à ce conclave francophone, qui a eu lieu, par une délégation parlementaire présidée par Mouh Rejdali, du groupe Justice et développement (PJD) et comprenant, notamment Houcine Bouzhay, du groupe istiqlalien de l’Unité et de l’égalitarisme, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Au cours de ces Assises parlementaires, les représentants de 17 pays membres ont examiné plusieurs questions inhérentes, entre autres, à la sécurité, à l’état civil et à l’intégration.

Cette Conférence a été rehaussée par la participation d’Alassane Bala Sakandé, président du Parlement burkinabé, président de l’Union parlementaire africaine (UPA), et de Jean Max Rakotomanjy, vice-président de l’APF, président du Parlement malgache.

Dans une allocution, Alassane Bala Sakandé a indiqué que l’APF est dans une dynamique d’édification d’un espace francophone porteur de développement, tout en demeurant attachée aux idéaux de la Francophonie qui constitue, a-t-il souligné, «un outil de promotion de la diversité culturelle et de la démocratie, un atout économique et une perspective politique qui démontre qu’un autre monde est possible».

A propos de la question sécuritaire, il a rappelé que depuis quelque temps, certains de «nos États sont confrontés au terrorisme, au crime organisé transfrontalier et au trafic d’êtres humains sans précédent dans leur histoire», invitant, dans ce sens, les membres de l’APF à combattre ces fléaux.

L’APF est l’Assemblée consultative de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Elle est constituée de sections de Parlements ou organisations interparlementaires représentant les pays membres.

A noter que la 11ème conférence des présidents de l’APF a été couronnée par l’annonce de la Chambre des représentants d’accueillir, en juin prochain, la 27ème session de l’Assemblée parlementaire de la région Afrique, relevant de l’APF.

Le Parlement marocain est membre depuis 1979 de l’APF qui regroupe 83 pays membres des cinq continents.