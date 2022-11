Participation distinguée du Maroc au 10ème Forum international du tourisme Maspalomas Costa Canaria

Le Maroc a participé aux travaux du 10ème Forum international du tourisme Maspalomas Costa Canaria, tenu les 17 et 18 novembre dans l'archipel canarien, en présence d’experts, de spécialistes et de décideurs locaux de plusieurs pays.



Organisé par la Faculté d'économie, de commerce et de tourisme de Las Palmas, en collaboration avec l’Université Ibn Zohr d'Agadir (UIZ), ce forum international, dont la conférence inaugurale a été donnée par Christopher Pissarides, prix Nobel d'économie 2010, a offert un cadre propice pour analyser les tendances, échanger des points de vue et des expériences sur les principaux problèmes et solutions du secteur.



Cet évènement, qui a connu la participation d’une importante délégation de l’Université Ibn Zohr d'Agadir, conduite par son président Abdelaziz Bendou, et composée de cadres et de professeurs de l’Université, a réuni des spécialistes et des professionnels internationaux, ainsi qu'une centaine d'intervenants et d'experts ayant présenté leurs recherches et donné des masterclasses au profit des étudiants et des professionnels du secteur, rapporte la MAP.



Les participants ont mis en exergue, à cette occasion, les atouts touristiques de la région Souss-Massa, à travers des interventions de différents chercheurs et universitaires marocains et étrangers.



Par ailleurs, l’Université Ibn Zohr d’Agadir, en collaboration avec le Consulat général du Maroc à Las Palmas, a organisé une réception en l’honneur des participants à ce forum, et ce à l’occasion du 67è anniversaire de la Fête de l'Indépendance.



Cette réception a connu notamment la présence du président de l’Université de Las Palmas, Ángel Tristán Pimienta, du doyen de la Faculté d'économie, de commerce et de tourisme de Las Palmas, Juan Manuel Benitez, ainsi que des représentants des différentes délégations participant à ce conclave international.