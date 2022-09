Participation distinguée de jeunes coureurs marocains

Le projet de l'académie de football du Maghreb Association Sportives (MAS) de Fès nécessitera une enveloppe de 5,6 Millions de Dirhams (MDH), a affirmé le président du club, Ismail Jamai Ghazlan.



Ce projet d'académie de formation sera construit dans le respect des normes internationales en la matière, a souligné M. Jamai, lors d'un point de presse consacré à la présentation de la situation financière et administrative du club fassi. Pour la concrétisation de ce projet, le président du MAS a fait part de l'acquisition d'un terrain de 6 hectares, espérant pouvoir lancer les travaux début octobre prochain.



Par ailleurs, a fait savoir le même responsable, les travaux de restructuration du centre de formation ont été lancés dans les stades Saâdiens, avec des normes modernes dignes de la réputation et de l'histoire du MAS, ajoutant que l’assemblée générale de l’équipe au titre de l’année 2021/22 se tiendra le 15 octobre prochain.



Le point de presse a été l'occasion de détailler la situation financière du club et de revenir sur les derniers recrutements opérés par le MAS pour renforcer son effectif. Le club vient, en effet, de s’attacher les services de six nouveaux joueurs en perspective de la saison sportive prochaine.



Il s’agit de Imad Errahouli, Omar Jerrari, Soufiane Lagzir, Karim Elhachimi, Mohamed Badaoui et Soufiane Saadane.