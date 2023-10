Participation des U20 à un tournoi international en Corée du Sud

L’équipe nationale U20 participera, du 10 au 15 octobre, à un tournoi international en Corée du Sud. Outre le Maroc et la Corée du Sud, ce tournoi connaîtra la participation du Vietnam et de l’Ukraine.



La sélection nationale affrontera son homologue vietnamienne le 10 octobre, la Corée du Sud, deux jours plus tard et l’Ukraine le 15 du même mois.



A cet effet, le sélectionneur national Mohamed Ouahbi a convoqué 23 joueurs :

Lachhab Abdessalam (FUS Rabat), Faiçal Meziani (Genk – Belgique), Imad Babassa (AS FAR), Adnane Ben Saad (Atletico Madrid – Espagne), Naim Biar (Bologne – Italie), Mouad Dahak (Académie Mohammed VI), Ali Haouari (Elche – Italie), Anas Makkaoui (FUS Rabat), Samir Lamrabet (Strasbourg – France), Nassim Ourati (Wahein – Allemagne), Rachad Fetal (Deportivo Almeria – Espagne), Achraf Kagha (Union Touarga), Ibrahim Kalidi (Standard de Liège – Belgique), Tariq Issaoui (Troyes – France), Yassine Khalifi (Lille – France), Ahmed Khatir (Beveren – Belgique), Réda Laalaoui (FUS Rabat), Youssef Lakhdim (Real Madrid – Espagne), Ali Maamar (Anderlecht – Belgique), Othmane Maama (Montpellier – France), Abdelhakim Mesbahi (AS FAR), Ilias Motiq (Hassania Agadir) et Yassir Zoubairi (Académie Mohammed VI).