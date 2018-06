Participation de l’EN au championnat du monde de Cécifoot

L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a rendu visite samedi aux joueurs de la sélection marocaine de football des non-voyants prenant part au Championnat du monde de Cécifoot, organisé du 7 au 17 juin à Madrid.

Mme Benyaich a tenu, à cette occasion, à apporter à l’équipe nationale un message d'encouragement et à mettre en exergue l'honneur de représenter le Royaume dans ce Championnat du monde.

La diplomate marocaine a aussi assisté au match ayant opposé ce même jour, dans le cadre de cette compétition, la sélection du Maroc à celle de l’Espagne.

Malgré leur défaite par 3 buts à 0, les joueurs marocains n’ont pas démérité lors de cette rencontre, la deuxième qu’ils disputent dans le Groupe A après celle remportée vendredi contre la Turquie sur le score de 2 buts à 1.

Même si elle n'a pas réussi à renverser la situation, l’équipe marocaine mérite d’être félicitée pour son courage.

A noter que deux des trois buts marqués par la sélection espagnole ont été l’œuvre du joueur d’origine marocaine, Youssef El Hadaoui Rabi, un exemple de l’intégration de la communauté marocaine en Espagne, notamment des personnes à besoins spécifiques.

La sélection marocaine, qui est championne d’Afrique en titre de Cécifoot, a empoché vendredi ses 3 premiers points dans le cadre de cette compétition où le Maroc entre en lice dans le Groupe A, aux côtés de la Turquie, de l’Espagne et de la Thaïlande.

L’un des premiers matchs du groupe a été remporté jeudi par l’Espagne contre la Thaïlande sur le score de 2 buts à 1.

Le Championnat du monde de Cécifoot de Madrid connaît la participation, pour la première fois, de 16 équipes. Les tournois précédents n’avaient connu la participation que de 8 ou 12 équipes.

Les 16 équipes présentes à Madrid sont réparties sur 4 groupes : Espagne, Thaïlande, Maroc et Turquie (Groupe A), Argentine, France, Colombie et Iran (Groupe B), Chine, Russie, Mexique et Corée du Sud (Groupe C), ainsi que Brésil, Angleterre, Costa-Rica et Mali (Groupe D).

Ce championnat est organisé par la Fédération espagnole des sports pour aveugles (FEDC) et l'ONCE (Organisation nationale des non-voyants espagnols), sous l’égide de la Fédération internationale des sports pour aveugles (IBSA).