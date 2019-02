Participation de l’EN U17 au tournoi d’Antalya

L’équipe nationale U17 disputera du 1er au 10 mars à Antalya en Turquie un tournoi international en préparation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) prévue en avril prochain à Dar es-Salaam en Tanzanie.

Ce tournoi réunira douze sélections réparties en trois groupes.

Groupe A : Tanzanie-Guinée-Australie-Turquie.

Groupe B : Maroc – Cameroun – Ouganda – Biélorussie.

Groupe C : Sénégal - Nigeria – Angola Monténégro.



Programme des

matchs du Maroc :

Lundi 4 mars : Maroc-Biélorussie.

Mercredi 6 mars : Maroc -Ouganda.

Vendredi 8 mars : Maroc – Cameroun.

En prévision de ce tournoi, l’entraîneur de l’EN U17, Jamal Sellami, avait fait appel à vingt joueurs dont voici la liste : Réda Asmama, Akram Kakach, Mohamed Amine Essahel, Tawfik Bentayeb, Anas Nanah, Oussama Targhaline et Youssef Aoujdal (AMF), Taha Mourid (WAC), Oussama Zamraoui (RCA), Achraf Ramzi, Jihad Moussali, Oussama Aït El Asri, Oussama Raoui et El Mehdi Maouhoub (FUS), Marouane Ouhrou (IZK), Ali Loune (Eintracht Frankfurt/All), Mohamed Ali Lakbi (Troyes/Fr), Bilal Ouacharaf (FC Malaga/Esp), Zakaria Ghailan (FC Barcelone/Esp) et Faissal Boujemaoui (Genk/Bel).