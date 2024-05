Participation de Nezar Ballil aux championnats du monde de force athlétique

Le champion marocain Nezar Ballil prendra part aux championnats du monde de force athlétique, dans l’épreuve de développé couché (105 kg), prévus le 26 mai à Houston aux Etats-Unis.



Ballil a été médaillé de bronze en développé couché lors des championnats du monde organisés l’année dernière à Sun City en Afrique du Sud, après avoir soulevé 190 kg, signant le premier exploit arabe et africain dans cette discipline.



Le sportif marocain, champion d’Afrique en 2013, 2019, 2020 et 2022, participera à cette édition qui connaîtra la participation de 1.200 athlètes représentant 51 pays, avec l’ambition de représenter dignement le Maroc.



Il s’agit de la cinquième participation de Ballil aux championnats du monde de force athlétique, après le Canada-2018 (7e place), le Japon-2019 (9e place), la Suède-2021 (médaille de bronze), puis l’Afrique du Sud-2023 (médaille de bronze).



Après avoir brillé dans les trois épreuves de force athlétique (flexion sur jambes, développé couché et soulevé de terre), le champion marocain a décidé de se spécialiser dans le développé couché, malgré la présence de champions internationaux détenteurs de records et de nombreux titres.



Dans une déclaration à la MAP, Nezar Ballil a souligné qu’il a entamé des préparatifs intenses pour ce rendez-vous international, après son rétablissement de la blessure contractée en Afrique du Sud et un arrêt de dix mois, mettant l’accent sur le soutien de l’Union marocaine de force athlétique et bras de fer sportif pour surmonter sa blessure et revenir aux entraînements.



Ballil a expliqué qu’il a débuté son programme d’entraînement il y a plusieurs semaines sous la houlette du sélectionneur national, Hamid Jamal et après l’accord favorable de son staff médical au Maroc et en Espagne.



Il a estimé que la concurrence sera rude lors des prochains Mondiaux, affirmant son ambition de décrocher une médaille pour hisser haut les couleurs nationales.

La force athlétique est un sport de force qui consiste à lever des barres. Il se distingue par ses mouvements techniquement plus basiques, où les charges sont plus lourdes et où l'amplitude est plus réduite.