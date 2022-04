Participation de 32 joueurs à la 36ème édition du Grand Prix Hassan II de tennis

Quelque 32 joueurs de tennis, dont certains figurent au top 50 du Classement Mondial ATP, participeront du 03 au 10 avril prochain à Marrakech, à la 36è édition du Grand Prix Hassan II de Tennis, un événement sportif d'envergure, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Cette compétition sportive prévue dans les Courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), verra la participation de stars de la discipline, dont le tennisman canadien, Félix Auger- Aliassime (classé 9è mondial), l’anglais, Daniel Evans (29è classement mondial) et Benoît Paire (classé 53è mondial) vainqueur de la dernière édition en 2019, a indiqué le directeur du Grand Prix Hassan II, M. Hicham Arazi lors d'une conférence de presse organisée mercredi soir dans la cité ocre.



Tenu en présence notamment, du vice-président de la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT), M. Aziz Laaraf et du Secrétaire Général de ladite Fédération, M. Aziz Tifnouti, ce point de presse a été l'occasion pour M. Arazi d'ajouter que cette édition sera rehaussée par la participation du triple vainqueur de ce grand prix, l’Espagnol Pablo Andújar, alors que le Maroc sera représenté par Elliot Benchetrit (427è mondial) qui a reçu une wild-card (invitation) pour le tableau de qualifications.



Par ailleurs, dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Laaraf a mis l’accent sur la place de choix qu’occupe ce Prix sur l’échiquier sportif international en tant que meilleur tournoi de tennis au niveau du Continent africain, mettant en relief les capacités du Royaume à garantir la réussite de toutes les manifestations sportives organisées sur son sol. Et de poursuivre que ce grand prix, qui contribue au rayonnement de ce sport au Maroc, connaitra la participation de stars de cette discipline classées au Top 50 du Classement Mondial, dont Félix Auger-Aliassime, relevant que ce grand rendez-vous sportif représente une occasion pour les tennismen mondiaux de mieux se préparer aux prochains tournois mondiaux sur terre battue, dont celui de "Monte Carlo" et de "Roland-Garros".



De son côté, le président du RTCMA, M. Aziz Tifnouti, a mis l’accent sur l’importance de cette manifestation sportive notamment, après un arrêt de deux ans en raison de la pandémie de la Covid-19, relevant que l’organisation de ce grand prix est une grande fierté pour le RTCMA et pour la cité ocre.



Dans une déclaration similaire, il a indiqué que ce grand prix connaitra pour la première fois, la participation d’un champion figurant à la 7è place au classement ATP, en l’occurrence le Canadien Félix Auger-Aliassime, ce qui est de nature à donner une nouvelle impulsion et un rayonnement international à ce tournoi mondial.



Dans ce contexte, M. Tifnouti a relevé que le RTCMA est fin prêt pour accueillir ce tournoi et à lui garantir toutes les conditions de réussite et ce, en collaboration avec la wilaya de la région Marrakech-Safi et le Conseil Communal de Marrakech, qui soutiennent cette manifestation financièrement et au niveau de la logistique, en plus du Conseil de la Région Marrakech-Safi, avec lequel le tournoi est lié par une convention de coopération. A rappeler que cette 36è édition est la 5è d’affilée organisée par le RTCMA à la cité ocre.