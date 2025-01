Paris n’en peut plus des agissements d’Alger

Bruno Retailleau

On a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant…

La France va évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition

vis-à-vis de ce pays pour défendre nos intérêts

Selon lui, l'accord de 1968 « est aujourd'hui devenu une filière d'immigration à part entière, permettant le regroupement familial et l'installation de personnes, sans même qu'elles aient à connaître notre langue ou montrer leur intégration», soulignant qu’«il rend pratiquement impossible de retirer des titres de séjour aux ressortissants algériens, même pour des motifs d'ordre public».Face au régime algérien qui "balaie toutes nos mains tendues et ne cesse de tester notre pays", "l'heure de la fermeté a sonné", a affirmé Grabriel Attal, dénonçant aussi l'arrestation en Algérie de Boualem Sansal. "Ce n'est pas seulement Boualem Sansal qui est pris en otage, c'est la France".« La France doit poser des limites et assumer le rapport de force », a-t-il fait remarquer. "La France est une grande puissance", qu'"on n'intimide pas" et qu'"on ne provoque pas sans conséquence"."Il est temps de se débarrasser des procès en culpabilisation et de la rente mémorielle", a-t-il rappelé, estimant que sa génération, qui "n'a pas vécu l'Algérie française, la guerre d'Algérie ou la décolonisation", constitue "une opportunité historique pour établir une relation normale, dépassionnée".Outre la remise en cause de l'accord franco-algérien de 1968, il réclame de "réduire le nombre de visas accordés" et de "pénaliser les hiérarques qui profitent de nos largesses", en revenant sur un autre accord de 2007, qui "permet à tous les détenteurs de passeports diplomatiques algériens de venir et circuler librement et sans contrainte en France".Plusieurs personnalités politiques françaises ont exprimé leur désir de réviser ces accords comme Elisabeth Borne, l’ex-Première ministre, ainsi que Nicolas Sarkozy et Manuel Valls.Xavier Driencourt, l’ancien ambassadeur de France en Algérie pendant sept ans, sous les quinquennats de Nicolas Sarkozy et d’Emmanuel Macron, a rédigé récemment une note, à la demande du think tank Fondapol, dans laquelle il a souligné que l'accord de 1968 favorise une immigration qu'il qualifie d'excessive et a plaidé pour son abolition pour mieux répondre aux préoccupations actuelles sur l'immigration.«Nos dirigeants hésitent, car ils redoutent une tempête diplomatique, mais aussi la pression des quelque 10% de Français ayant, de près ou de loin, un lien avec l’Algérie – un lien charnel, intime », a-t-il fait savoir dans un entretien avec le magazine français Le Point (mai 2023). Et d’ajouter : «Mais ils font dans le même temps une erreur d’analyse en pensant que les embrassades, la contrition et les tapes dans le dos permettront d’amadouer leurs homologues algériens, qui reviendraient à une position plus raisonnable. Ceux qui tiennent le pouvoir à Alger ont été formés dans l’ex-URSS brejnévienne des années 70, ils fonctionnent au rapport de force. Aujourd’hui, ils savent au fond que cet accord de 1968 n’a plus lieu d’être et rient de notre naïveté ».Et l’ancien ambassadeur de la France en Algérie de conclure : « On peut toujours mettre fin à un traité international, comme le prévoit la convention de Vienne sur le droit des traités. Nous reviendrions alors au dispositif de droit commun, régi par le code de l’entrée et de séjour des étrangers en France ».