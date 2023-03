Paris Hilton dévoile enfin le prénom de son bébé

Le mois dernier, la star et son mari Carter Reum ont annoncé être devenus parents d'un petit garçon via une mère porteuse. Dans le dernier épisode de son podcast This Is Paris, Paris Hilton a déclaré que son fils s’appelait Phoenix.



«Mon magnifique bébé s’appelle Phoenix Barron Hilton Reum», a-t-elle confié. «Il est tellement parfait. C’est incroyable d’être maman».

Paris a lu un extrait de son autobiographie, Paris, qui sera prochainement publiée, dans laquelle elle explique la signification du prénom de son fils.



«Si tout se déroule bien, au moment où vous lisez ça, Carter et moi aurons un petit garçon, nous avons l’intention de l’appeler Phoenix, un prénom que j’ai choisi il y a quelques années quand je cherchais des villes, des pays et des Etats sur une carte, quelque chose qui irait bien avec Paris et Londres», a-t-elle déclaré, en faisant référence à son premier choix de prénom si elle avait une fille un jour. «Phoenix a quelques bonnes références dans la culture pop, mais le plus important est que ça représente la naissance des flammes qui vont s’éteindre pour renaître de leur cendre pour s’envoler à nouveau».



Paris Hilton a poursuivi en confiant qu’elle était fascinée par la symbolique de ce prénom. «Je veux que mon fils grandisse en sachant que le désastre ainsi que le triomphe vont et viennent tout au long de notre vie et que cela devrait nous donner beaucoup d’espoir pour l’avenir», a poursuivi la femme de 42 ans. «Même quand le passé est douloureux et que le présent semble s’effondrer, c’est bizarre comme deux idées peuvent être si différentes, complètement opposées, peuvent coexister de cette façon. Mais c’est le cas. Liberté et souffrance, joie et peine, amour et perte. »



Plus loin, Paris Hilton a expliqué le choix de Barron comme deuxième prénom en hommage à son grand-père et «mentor» Barron Hilton. L’homme d’affaires est décédé à l’âge de 91 ans en 2019.



«J’admirais tellement mon grand-père et nous étions si proches. Il me manque tous les jours, alors je voulais vraiment l’honorer en donnant son prénom à mon premier enfant», a-t-elle ajouté.

Paris Hilton et l’homme d’affaires Carter Reum se sont mariés en novembre 2021.