Para-athlétisme : Participation record prévue au 8e Meeting international Moulay El Hassan

Les organisateurs du 8e Meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme, prévu du 26 au 28 avril à Marrakech, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont indiqué que cette édition connaîtra une participation record.



Le président de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni a relevé, mercredi lors d’une conférence de presse pour présenter cette compétition, que cette édition va battre le record de la précédente en termes de pays participants.



L’édition de cette année, organisée en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, sous la bannière du Comité international paralympique (IPC), verra la participation de 64 pays, contre 44 lors des éditions de 2022 et 2023, représentant l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique, en plus du Maroc, qui sera représenté par 60 athlètes (plus 10 athlètes dans la catégorie des non-voyants) sur 450 participants, a expliqué M. El Aouni.



Il a fait savoir que cet événement a accru son rayonnement au niveau international après avoir intégré le calendrier des Grands Prix de la Fédération internationale des sports pour personnes en situation de handicap, sous la bannière du Comité international paralympique, ce qui représente une fierté pour le sport marocain en général et les sports pour personnes en situation de handicap en particulier.



Il a ajouté que le programme du meeting sera partagé en deux temps et commencera, comme le prévoient les règlements, par la phase de classification des athlètes par l’IPC du 22 au 25 avril, pour déficience physique, visuelle et intellectuelle et sera suivi, du 26 au 28 du même mois, par les compétitions au Grand stade de Marrakech.



Pour sa part, le directeur technique de la FRMSPSH, Said Lamrini, a souligné que le 8e Meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme représente une occasion pour les athlètes nationaux et internationaux d'obtenir des résultats qualificatifs pour les Jeux paralympiques de Paris 2024.

Il a estimé que cet événement sera également une opportunité pour les athlètes marocains d’acquérir plus d’expérience.



Le cadre technique national a indiqué que la sélection des athlètes et des compétitions a été basée sur le niveau des participants pour donner l'opportunité au plus grand nombre d’entre eux de réaliser des résultats positifs.

Plusieurs activités sont au programme de cette édition, notamment des camps d’entraînement d’athlètes et des sessions de formation encadrées par des experts de l’IPC au profit d’entraîneurs et arbitres nationaux et internationaux du para-athlétisme et du cécifoot.



Sont également prévus la signature d’accords de partenariat, des ateliers de sensibilisation inclusive pour des élèves de la région en coordination avec l’Académie régionale d’éducation-formation de Marrakech-Safi et l’Entraide nationale, ainsi qu’une rencontre de communication et d’échange avec les associations affiliées à la FRMSPSH.